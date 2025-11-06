Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Πολωνία: Λανσάρει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης για 400.000 πολίτες
Το πρόγραμμα με τίτλο «Πάντα Έτοιμοι» θα «τρέξει» το 2026 για όλους τους Πολωνούς πολίτες, από παιδιά δημοτικού μέχρι ηλικιωμένους συνταξιούχους- Θα περιλαμβάνει μαθήματα επιβίωσης και πρώτων βοηθειών
Η Πολωνία προετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο στρατιωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτόν τον μήνα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας την Πέμπτη. Το πρόγραμμα με τίτλο «Πάντα Έτοιμοι» αποτελεί μέρος ευρύτερων σχεδίων για την εκπαίδευση 400.000 πολιτών το 2026.
Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, δήλωσε ότι το πρόγραμμα, το οποίο χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη αμυντική εκπαίδευση στην ιστορία της Πολωνίας», θα είναι διαθέσιμο σε «όλους τους Πολωνούς πολίτες», από παιδιά δημοτικού μέχρι ηλικιωμένους συνταξιούχους.
Γιατί η Πολωνία προσφέρει στρατιωτική εκπαίδευση στους πολίτες της
Η Πολωνία, η οποία μοιράζεται σύνορα περίπου 530 χιλιομέτρων (330 μίλια) με την Ουκρανία, έχει αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Αυτή τη στιγμή, η Πολωνία δαπανά από το ΑΕΠ της τα περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ για αμυντικούς σκοπούς και έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της διατλαντικής συμμαχίας.
Ο Πολωνός υπουργός ανέφερε επίσης ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας θα φτάσει το 4,8% του ΑΕΠ της το επόμενο έτος. «Ζούμε στις πιο επικίνδυνες εποχές από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας πόλεμος μαίνεται πέρα από τα σύνορά μας, υπάρχουν σαμποτάζ στη Βαλτική Θάλασσα και μάχες στον κυβερνοχώρο», δήλωσε ο Κοσινιάκ-Καμίς.
«Πάντα Έτοιμοι» για εκπαίδευση επιβίωσης και πρώτων βοηθειών
Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσέζαρι Τομτσίκ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση ελπίζει να εκπαιδεύσει 100.000 άτομα μέχρι το τέλος του έτους.
Ο Γουίσλαβ Κουκούλα, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, δήλωσε ότι ο στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των Πολωνών πολιτών και κοινοτήτων, καθώς και να ενδυναμώσει τη διαθεσιμότητα, ετοιμότητα και ικανότητα των στρατιωτικών εφεδρειών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι Πολωνοί πολίτες θα παρακολουθήσουν βασικό μάθημα ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης, ιατρική εκπαίδευση και μαθήματα κυβερνοασφάλειας.
Ο Κοσινιάκ-Καμίς ανέφερε ότι οι Ουκρανοί «βρέθηκαν απροετοίμαστοι» όταν η Ρωσία εισέβαλε το 2022. «Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων του πολέμου, απέκτησαν αυτές τις δεξιότητες. Αλλά την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος, αυτές οι δεξιότητες κρίσιμης ανταπόκρισης έλειπαν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», είπε.
Η πρωτοβουλία είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τον Μάρτιο, με στόχο «την οικοδόμηση ενός στρατού εφέδρων», δεδομένων των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της αυξανόμενης φαινομενικής εχθρότητας προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.
🇵🇱 BREAKING: Poland begins nationwide military training for all citizens.— Defence Index (@Defence_Index) November 6, 2025
Defense Minister warns: These are the most dangerous times since World War II. pic.twitter.com/3xvUrC5GCQ
Η πολωνική στρατιωτική δύναμη αριθμεί αυτή τη στιγμή 216.000 στρατιώτες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά το ένα τρίτο την επόμενη δεκαετία.
