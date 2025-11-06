Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
19χρονη στην Αυστραλία κατηγορείται για φθορά έργου τέχνης - Του έβαλε αυτοκόλλητα μάτια
Η δήμαρχος της περιοχής ανέφερε ότι οι επισκευές θα είναι δαπανηρές, καθώς τα αυτοκόλλητα δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο γλυπτό
Η 19χρονη Amelia Vanderhorst εμφανίστηκε την Τρίτη σε δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας μέσω τηλεφώνου, κατηγορούμενη για φθορά σε δημόσια περιουσία μετά την τοποθέτηση πλαστικών ματιών σε ένα γλυπτό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η νεαρή κατηγορείται ότι προσέθεσε πλαστικά μάτια σε ένα γλυπτό, το οποίο είναι γνωστό στους ντόπιους ως «Blue Blob», προκαλώντας ζημιά στο έργο τέχνης που είχε τοποθετηθεί στο δημόσιο χώρο.
Η 19χρονη δεν υπέβαλε ένσταση και ανέφερε στο δικαστήριο ότι είναι άρρωστη. Ο δικαστής της συνέστησε να βρει δικηγόρο για την επόμενη δικάσιμο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο.
Από την πλευρά της, μία μέρα μετά το περιστατικό, η δήμαρχος του Mount Gambier, Lynette Martin, ανέφερε ότι οι επισκευές του έργου τέχνης θα είναι δαπανηρές, καθώς τα αυτοκόλλητα δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο γλυπτό. Η ίδια τόνισε ότι η φθορά αυτού του πολύτιμου δημόσιου έργου είναι απαράδεκτη και προσβλητική για την κοινότητα.
Η δήμαρχος πρόσθεσε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα επιδιώξει να καλύψει τα σημαντικά έξοδα επισκευής από το άτομο ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη ζημιά.
Το γλυπτό είχε προκαλέσει αντιφατικές αντιδράσεις όταν προτάθηκε για πρώτη φορά στην κοινότητα, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους του και του σχεδίου του.
