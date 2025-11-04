Μαμντάνι vs Κουόμο: Η Νέα Υόρκη ψηφίζει για το μέλλον της στη σκιά των απειλών Τραμπ για περικοπή πόρων
Οι κάλπες ανοίγουν σήμερα στη Νέα Υόρκη για μια αναμέτρηση που ξεπερνά τα τοπικά όρια και αναμένεται να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ - Τι αντιπροσωπεύει κάθε υποψήφιος και πού οφείλεται η παρέμβαση Τραμπ
Η μεγάλη αναμέτρηση για τη θέση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης ξεκινά σε μερικές ώρες και οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από 06:00 έως 21:00 τοπική ώρα (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Η πόλη ετοιμάζεται για μια εκλογική διαδικασία που ενσωματώνει όλη την κοινωνική της πολυμορφία. Πάνω από 4,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι σε ένα εκλογικό σώμα που αποτυπώνει το μετανεοϋρκέζικο αποτύπωμα της μητρόπολης.
Σχεδόν 38% των κατοίκων είναι γεννημένοι εκτός ΗΠΑ - πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι - εκ των οποίων πάνω από 1,7 εκατομμύρια μετανάστες έχουν πολιτογραφηθεί και διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης τους είναι με βάση τα στοιχεία του Δήμου της Νέας Υόρκης οι Δομινικανή Δημοκρατία, Κίνα, Μεξικό, Τζαμάικα, Εκουαδόρ, Γουιάνα, Μπαγκλαντές, Αϊτή, Ινδία, αλλά και η Κολομβία. Η Νέα Υόρκη δεν είναι απλώς μια πόλη-είναι ένα μωσαϊκό μεταναστευτικών ιστοριών, πολιτισμών και ανάγκης για συμμετοχή.
Η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης είναι παραδοσιακά χαμηλή. Στις εκλογές του 2021 μόλις 21 % των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προσήλθαν στις κάλπες - περίπου 1,15 εκατ. ψήφοι για 4,91 εκατ. εγγεγραμμένους. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί τη χαμηλότερη εκλογική συμμετοχή για δήμαρχο στην πόλη για δεκαετίες. Ωστόσο, οι πρόδρομες εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν ρήξη με αυτή την τάση: το early-voting ξεπέρασε τις 735.000 ψήφους σε εννέα ημέρες - περίπου πέντε φορές πάνω σε σχέση με το 2021. Το μήνυμα είναι σαφές- οι Νεοϋορκέζοι φαίνεται να συμμετέχουν περισσότερο, σε μία εκλογή που θεωρείται και είναι κρίσιμη.
Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπήκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με ρηξικέλευθη προσέγγιση-πάγωμα ενοικίων, 200.000 νέες προσιτές κατοικίες, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες, καθολική παιδική φροντίδα, κατώτατος μισθός 30 δολάρια έως το 2030 και αύξηση της φορολογίας για υψηλά εισοδήματα και εταιρείες για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεών του. Από την άλλη, ο Άντριου Κουόμο «παίζει» το χαρτί της τάξης και της σταθερότητας- ενίσχυση της αστυνομίας, επιτάχυνση των υποδομών, προώθηση ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, άμεση αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της ποιότητας ζωής.
Η καμπάνια του Μαμντάνι υιοθέτησε νέες πρακτικές: ένα νεανικό και ψηφιακό δίκτυο 75.000 εθελοντών που χτύπησε πόρτες σε όλους τους δήμους της πόλης, διοργάνωσε αστικά «κυνήγια θησαυρού» και ποδοσφαιρικά τουρνουά για την προσέγγιση των νέων, εκστρατείες social media με στόχευση σε μετανάστες-ενοικιαστές, και ένα νέο σύστημα οικονομικής ενίσχυσης αντί για τις παραδοσιακές δωρεές. Αντίθετα, η καμπάνια Κουόμο παρέμεινε στα κλασικά: τηλεοπτικά σποτ, οργανωμένα event σε εκλογικές περιφέρειες, έντονο αφήγημα για επαναφορά της πόλης στην «κανονικότητα». Η διαφορά των στρατηγικών δείχνει πως η εκλογή αυτή δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής ατζέντας αλλά και επικοινωνιακής.
New York is a-changin'.— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025
Our final ad just dropped. pic.twitter.com/G4pOWc4vx7
Το «παραδοσιακά» χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και η πρώτη ρήξη
Δύο προγράμματα, δύο πραγματικότητες
NEW YORK CITY, get out there and VOTE!— Andrew Cuomo (@andrewcuomo) November 3, 2025
Remember I’m on the second line of the ballot under Fight & Deliver.#VoteforCuomo pic.twitter.com/f656SOl3zp
Οι δημοσκοπήσεις - η εικόνα της τελικής ευθείας
Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις του Quinnipiac University δείχνουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται με περίπου 10 μονάδες έναντι του Κουόμο – 43 % έναντι 33 % στους «πιθανούς ψηφοφόρους». Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων δείχνει προβάδισμα +13 με +16 μονάδων υπέρ Μαμντάνι. Τα στοιχεία συνηγορούν ότι η δυναμική της συμμετοχής, ειδικά των νέων και των μεταναστών, θα καθορίσει την έκβαση.
Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική διαδικασία ήταν ανοικτά υπέρ του Κουόμο, με προειδοποίηση για πιθανές περικοπές ομοσπονδιακών πόρων αν εκλεγεί ο Μαμντάνι. Η πόλη της Νέας Υόρκης μετατρέπεται έτσι σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην τοπική πολιτική και το εθνικό κέντρο εξουσίας. Αυτό ενισχύει το στίγμα της εκλογής ως «δοκιμαστικού πεδίου» για τις αστικές πολιτικές και την ισορροπία μεταξύ δήμων και Ουάσιγκτον.
Μια νίκη Μαμντάνι θα σηματοδοτήσει στροφή στην οικονομική πολιτική της πόλης - αναδιανομή πόρων, αλλαγή ισορροπίας φόρων-παροχών, διεύρυνση κοινωνικών παρεμβάσεων, και ενδεχόμενες συγκρούσεις με τον ομοσπονδιακό μηχανισμό. Η πόλη θα επιδιώξει να αναμορφώσει δομές στέγασης-μεταφορών-κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά θα βρεθεί παράλληλα σε ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση της πολιτικής και οικονομικής κατεύθυνσης.
Αν εκλεγεί ο Κουόμο θα είναι επιστροφή στο «μέτριο» αστικό αφήγημα – περισσότερη σταθερότητα, αλλά με ερωτηματικά για το αν αυτό αρκεί απέναντι στις κοινωνικές απαιτήσεις και τις οικονομικές προκλήσεις.
Η εκλογική συμμετοχή του 2021 (~21 %) δείχνει πόσο χαμηλά είχε υποχωρήσει η συμμετοχή. Αντίθετα το 2025 παρουσιάζει αύξηση στο early-voting και μια δυναμική που φαίνεται πως μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλότερο ποσοστό. Ιστορικά, όταν η συμμετοχή είχε ανέβει (π.χ. 1993 με περίπου 57 % των εγγεγραμμένων) η πόλη επηρέασε τον εθνικό διάλογο. Το 2025 φαίνεται ότι δημιουργείται παρόμοιο δυναμικό: η προοδευτική αναδιάταξη, η μεταναστευτική ψήφος, η αυξημένη συμμετοχή. Αν η συμμετοχή –και ειδικά των νέων και των μεταναστών– συνεχίσει την ισχυρή πορεία, τότε η Νέα Υόρκη μπορεί να αλλάξει πρόσωπο πολιτικά.
Η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η κάλπη αυτή δεν αφορά απλώς το ποιος θα γίνει Δήμαρχος- αφορά ποιο μοντέλο πόλης θα επικρατήσει: το τολμηρό, κοινωνικά διαρθρωτικό μοντέλο ή το πιο παραδοσιακό, επικεντρωμένο σε τάξη και σταθερότητα. Σε μεσοπρόθεσμη προοπτική (3-5 χρόνια) η πόλη θα δοκιμάσει αν μπορεί να διαχειριστεί την κοινωνική πλευρά της «αριστερής πόλης» χωρίς να χάσει δυναμική στην οικονομία και την ασφάλεια. Αντίθετα, η νίκη Κουόμο θα σηματοδοτήσει επαναφορά σε ένα πιο «αστικό status quo» – αλλά με το ερώτημα αν αυτό το status quo είναι επαρκές για τις νέες απαιτήσεις των Νεοϋορκέζων.
Η κόντρα με τον Λευκό Οίκο - το προσωπικό στοίχημα Τραμπ
BREAKING 🚨 Donald Trump JUST ENDED Zohran Mamdani in a single post and calls for everyone to vote for Andrew Cuomo, there is no choice— MAGA Voice (@MAGAVoice) November 3, 2025
DO NOT VOTE FOR COMMUNIST MAMDANI
SAVE NEW YORK CITY pic.twitter.com/y9nlMwJxgr
Αν εκλεγεί ο Μαμντάνι…
Αν εκλεγεί ο Κουόμο…
Η συμμετοχή που παίζει σημαντικό ρόλο για τις ΗΠΑ
Το διακύβευμα
