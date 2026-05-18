Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι βομβάρδισαν ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν
Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι βομβάρδισαν ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν
«Προσπαθούσαν να εισάγουν λαθραία στη χώρα ένα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους
Ιρανικές δυνάμεις έπληξαν ομάδες «που ενεργούν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ» στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Αυτές οι ομάδες, «που είχαν βάσεις στο βόρειο Ιράκ», βομβαρδίστηκαν «στην πόλη Μπάνεχ, στην επαρχία Κουρδιστάν» καθώς «προσπαθούσαν να εισάγουν λαθραία στη χώρα ένα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών», πρόσθεσαν οι Φρουροί.
#IRGC Hits Border Smuggling Operation#Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps has targeted groups allegedly linked to the United States and #Israel near the Iraqi border in #Kurdistan province. #Tehran stated that the operation in Baneh intercepted an attempted cross-border… pic.twitter.com/2NO0UZevgG— Daily Euro Times (@dailyeurotimes) May 18, 2026
Αυτές οι ομάδες, «που είχαν βάσεις στο βόρειο Ιράκ», βομβαρδίστηκαν «στην πόλη Μπάνεχ, στην επαρχία Κουρδιστάν» καθώς «προσπαθούσαν να εισάγουν λαθραία στη χώρα ένα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών», πρόσθεσαν οι Φρουροί.
The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) announced that it has successfully thwarted a cross-border smuggling operation, seizing a massive stockpile of functional, American-made weapons and ammunition. pic.twitter.com/p3GfXTOd6i— Global8Briefs (@Joydev0088) May 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα