Καγκουρό διέκοψε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο Βέλγιο, για μία ώρα προσπαθούσαν να το πιάσουν
«Η αστυνομία προσπάθησε να πιάσει το ζώο, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι κάλεσε έναν κτηνίατρο», είπε εκπρόσωπο της Infrabel
Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας εργαζόμενοι και επιβάτες σε σιδηροδρομική γραμμή στο Βέλγιο, όταν ένα καγκουρό εμφανίστηκε δίπλα στις ράγες, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων.
Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της Infrabel, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Ζίνγκεμ, στη Φλαμανδία. «Έγινε μια αναφορά για την εμφάνιση ενός ζώου περίπου στις 9:00», δήλωσε στο Agence France-Presse ο Σακρέ, εξηγώντας ότι «ένα καγκουρό εμφανίστηκε κατά μήκος των γραμμών». Όπως πρόσθεσε, δεν υπήρχαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του ζώου.
Η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή διακόπηκε για περίπου μία ώρα, προκειμένου να αποφευχθεί ατύχημα και να οργανωθεί επιχείρηση απομάκρυνσης του ζώου από τις ράγες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Infrabel, αρχικά η αστυνομία επιχείρησε να πιάσει το καγκουρό, χωρίς όμως επιτυχία. Στη συνέχεια κλήθηκε κτηνίατρος, ο οποίος κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το ζώο.
«Η εμφάνιση ενός τέτοιου ζώου δεν είναι κάτι συνηθισμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σακρέ, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα περιστατικά διακοπής της κυκλοφορίας σχετίζονται συνήθως με βοοειδή ή πρόβατα που εισέρχονται στις γραμμές.
Ο ίδιος θυμήθηκε μάλιστα ένα ακόμη σπάνιο περιστατικό από το παρελθόν, όταν μια αλπάκα είχε βρεθεί σε σιδηροδρομική γραμμή, προκαλώντας αντίστοιχη κινητοποίηση.
