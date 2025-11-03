Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης σε τρένο στο Λονδίνο - Ύποπτος και για άλλες τρεις επιθέσεις
Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν τρομοκρατική ενέργεια
Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο μέσα σε τρένο στην Αγγλία θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία «περιστατικά», που σημειώθηκαν την προηγουμένη αλλά και την ίδια μέρα στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, συγκεκριμένα κατά ενός 14χρονου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ.
Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).
Ο ύποπτος συνελήφθη αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι Aρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.
Chilling video shows UK mass train stabbing suspect storm into barbershop with huge knife — one day before rampage https://t.co/psZvyHcoDe pic.twitter.com/8zPz7Gflqa— New York Post (@nypost) November 3, 2025
CCTV of the train knifeman has been released.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 2, 2025
Screams can be heard as people flee the mass stabbing.
The attacker calmly walking away, knife in hand. pic.twitter.com/SInlzilYcX
