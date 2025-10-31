Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Τουλάχιστον 13 οι νεκροί και 11 οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Βιετνάμ
Από τις καταρρακτώδεις βροχές πλημμύρισαν και οι ιστορικές πόλεις Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που επισημαίνουν πως αγνοείται η τύχη 11 κατοίκων.
Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.
Major flooding turns streets into canals in Vietnam.— AFP News Agency (@AFP) October 31, 2025
Heavy rain has pummelled the ancient town of Hoi An -- a UNESCO world heritage site -- with a record of up to 1.7 metres (5 feet 7 inches) falling over 24 hourshttps://t.co/kjQHMGP5EV pic.twitter.com/m79njsDAvM
Today’s aerial view shows the devastating floods in Da Nang, Vietnam, giving travelers a clear view of the widespread flooding.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025
Countless properties have been flooded and damaged, forcing many families to relocate. Numerous people are now living in shelters. pic.twitter.com/WZktJACmC3
