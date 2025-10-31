Χέγκσεθ προς τον Κινέζο υπουργό Άμυνας: Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»
Πιτ Χέγκσεθ Κίνα

Χέγκσεθ προς τον Κινέζο υπουργό Άμυνας: Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»

Ο Αμερικανός υπουργός άμυνας μετέφερε στον ομόλογό του τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα

Χέγκσεθ προς τον Κινέζο υπουργό Άμυνας: Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»
Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε μία συνάντηση του με τον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν.

Ο Χέγκσεθ είπε στον Κινέζο υπουργό Άμυνας ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στην περιφέρεια της Ινδίας και του Ειρηνικού, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.



