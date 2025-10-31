Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Χέγκσεθ προς τον Κινέζο υπουργό Άμυνας: Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»
Ο Αμερικανός υπουργός άμυνας μετέφερε στον ομόλογό του τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα
Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε μία συνάντηση του με τον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν.
Ο Χέγκσεθ είπε στον Κινέζο υπουργό Άμυνας ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στην περιφέρεια της Ινδίας και του Ειρηνικού, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
