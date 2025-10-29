Στο σφυρί 400 αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν - Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα των Καντίνσκι και Ματίς

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Μεταξύ των αντικειμένων που θα διατεθούν προς πώληση περιλαμβάνονται κινηματογραφικά ενθύμια, αφίσες, σενάρια με προσωπικές σημειώσεις του ηθοποιού, καθώς και ένα καβαλέτο από το προσωπικό του στούντιο
Περίπου 400 αντικείμενα που ανήκαν στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Τζιν Χάκμαν πρόκειται να τεθούν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, περιλαμβάνοντας έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα και κινηματογραφικά αναμνηστικά.
Η συλλογή, περιλαμβάνει προτομές του Ροντέν και έργα των Βασίλι Καντίνσκι και Ανρί Ματίς, τα οποία θα βγουν στο σφυρί σε δημοπρασία που θα πραγματοποιήσει ο οίκος Bonhams. Μεταξύ των αντικειμένων που θα διατεθούν προς πώληση περιλαμβάνονται τρεις Χρυσές Σφαίρες, κινηματογραφικά ενθύμια, αφίσες, σενάρια με προσωπικές σημειώσεις του ηθοποιού, καθώς και ένα καβαλέτο από το προσωπικό του στούντιο.
Οι εκτιμήσεις των τιμών παραμένουν σχετικά χαμηλές: οι Χρυσές Σφαίρες υπολογίζονται μεταξύ 3.000 και 5.000 δολαρίων, ενώ το ρολόι Seiko για δύτες του ηθοποιού εκτιμάται στα 600 δολάρια.
Μετά την απόσυρσή του από την υποκριτική πριν από περίπου δύο δεκαετίες, ο Χάκμαν είχε αφιερωθεί στη ζωγραφική και στη συγγραφή μυθιστορημάτων. Πολλά από τα δικά του έργα τέχνης περιλαμβάνονται επίσης στη δημοπρασία, ανάμεσά τους νεκρές φύσεις, πορτρέτα και ένα μπρούτζινο γλυπτό με τη μορφή της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα.
Το ζευγάρι είχε βρεθεί νεκρό στο σπίτι του στις 26 Φεβρουαρίου, μαζί με ένα από τα κατοικίδιά του. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 95χρονος Χάκμαν είχε πεθάνει περίπου μία εβδομάδα μετά τη σύζυγό του, λόγω καρδιοπάθειας και επιπλοκών από τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Ο Τζιν Χάκμαν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αμερικανικού κινηματογράφου, έχοντας κερδίσει δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «The French Connection» (1971) και «Unforgiven» (1992). Αν και οι κανόνες της Ακαδημίας Αμερικανικών Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών απαγορεύουν τη μεταπώληση των βραβείων Όσκαρ, δεν ισχύει το ίδιο για τις Χρυσές Σφαίρες, που περιλαμβάνονται κανονικά στη δημοπρασία.
