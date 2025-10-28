Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από μεγάλη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο Ντε Τζανέιρο - Δείτε βίντεο
Βραζιλία Ναρκωτικά Αστυνομία Νεκροί φαβέλες Ρίο ντε Τζανέιρο

Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από μεγάλη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο Ντε Τζανέιρο - Δείτε βίντεο

Μεταξύ των νεκρών και δύο αστυνομικοί - Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί - Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 81 άτομα

Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από μεγάλη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο Ντε Τζανέιρο - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα (28/10), ενώ 81 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών κατά των ναρκωτικών στις φαβέλες Alemao και Penha στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση εναντίον εμπόρων ναρκωτικών συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί και όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο.

Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας, ενώ πρόσθεσε πως «δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Στο βίντεο από το κανάλι Band φαίνονται έμποροι ναρκωτικών να τρέχουν προς το δάσος κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών. Φορούν στρατιωτική ενδυμασία, αλεξίσφαιρα γιλέκα και οπλοφορούν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος.

Στη Vila Cruzeiro, Penha, στη Βόρεια Ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών με τη βοήθεια σκύλων της αστυνομίας.

Επίσης, σε άλλη περιοχή του Ρίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 10 τουφέκια, μεταξύ άλλων όπλων, καθώς και ναρκωτικά.

