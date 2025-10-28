Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από μεγάλη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο Ντε Τζανέιρο - Δείτε βίντεο
Μεταξύ των νεκρών και δύο αστυνομικοί - Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί - Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 81 άτομα
Στη συγκεκριμένη επιχείρηση εναντίον εμπόρων ναρκωτικών συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί και όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο.
Imagens da Band mostram traficantes fugindo para a mata durante uma megaoperação das Polícias Militar e Civil.— Brasil Paralelo (@brasilparalelo) October 28, 2025
Os criminosos vestem roupas de combate, utilizam coletes à prova de balas e portam armas de grosso calibre. pic.twitter.com/K1PEgVQlWV
Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας, ενώ πρόσθεσε πως «δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.
Στο βίντεο από το κανάλι Band φαίνονται έμποροι ναρκωτικών να τρέχουν προς το δάσος κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών. Φορούν στρατιωτική ενδυμασία, αλεξίσφαιρα γιλέκα και οπλοφορούν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος.
Στη Vila Cruzeiro, Penha, στη Βόρεια Ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών με τη βοήθεια σκύλων της αστυνομίας.
Επίσης, σε άλλη περιοχή του Ρίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 10 τουφέκια, μεταξύ άλλων όπλων, καθώς και ναρκωτικά.
🦅 #OperaçãoContenção— Polícia Civil RJ (@PCERJ) October 28, 2025
Seção de Operações com Cães
(SOC) da @coreoficial.
➡️ Mais de 200kg de drogas apreendidas na Vila Cruzeiro, Penha na Zona Norte RJ.
‼️ Acompanhe a @PCERJ para mais informações. pic.twitter.com/R084xcRhaj
🦅 #OperaçãoContenção— Polícia Civil RJ (@PCERJ) October 28, 2025
🚨Apreensões: pelo menos 10 fuzis, entre outros armamentos; além de drogas.
Acompanhe @PCERJ para atualizações ‼️ pic.twitter.com/uvQzheU6mp
