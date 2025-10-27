Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Οι Καταλανοί σύμμαχοι της κυβέρνησης Σάντσεθ ετοιμάζονται να αποσύρουν τη στήριξή τους
Οι Καταλανοί σύμμαχοι της κυβέρνησης Σάντσεθ ετοιμάζονται να αποσύρουν τη στήριξή τους
Η κίνηση αυτή δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας - Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
Οι ηγέτες του περιφερειακού κόμματος που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας Junts συμφώνησαν σήμερα το κόμμα να αποσύρει τη στήριξή του από την αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, περιπλέκοντας περαιτέρω την ικανότητά της υπερψήφισης του προϋπολογισμού και άλλων νόμων.
Αν και η κίνηση αυτή, εφόσον εγκριθεί όπως αναμένεται από τη βάση του κόμματος σε μια εσωτερική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, αυτή δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται στις επτά έδρες του Junts στο κοινοβούλιο των συνολικά 350 εδρών.
Ο ρόλος του Junts ήταν καθοριστικός το 2023 σε σημαντικές ψηφοφορίες για τον επαναδιορισμό του Σοσιαλιστή ηγέτη Πέδρο Σάντσεθ στον πρωθυπουργικό θώκο.
Τα τελευταία δύο χρόνια, το κόμμα είχε παράσχει τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία κατέχει 146 έδρες και βασίζεται σε μια σειρά από μικρά περιφερειακά κόμματα για να μπορέσει να περάσει νόμους.
«Βλέπουμε πως δεν υπάρχει καμία βούληση από το Σοσιαλιστικό Κόμμα να αναπτύξουμε τις πολιτικές μας συμφωνίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν σε δημοσιογράφους από το Περπινιάν, στη Γαλλία.
«Δεν επιθυμούμε να βοηθήσουμε μια κυβέρνηση που δεν βοηθά την Καταλονία», είπε ο ίδιος. Κατηγόρησε τους Σοσιαλιστές ότι απέτυχαν στο να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το να αναθέσουν στην Καταλονία τη διαχείριση του θέματος της μετανάστευσης έως το να καταστήσουν τα καταλανικά μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Ο Πουτζδεμόν, ο οποίος δεν δέχθηκε ερωτήσεις, είπε πως εάν τα μέλη του κόμματος εγκρίνουν την απόσυρση της στήριξης του Junts, οι Σοσιαλιστές «θα μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, χωρίς όμως να έχουν την ικανότητα να κυβερνήσουν» ή να εγκρίνουν έναν προϋπολογισμό.
Η κυβέρνηση έχει ανανεώσει δύο φορές το σχέδιο δαπανών της χωρίς καν να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο και προς το παρόν δεν έχει καταθέσει εκείνο για το 2026. Ο Σάντσεθ έχει πει πως ένας ακόμη χρόνος χωρίς έναν προϋπολογισμό δεν θα αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του και αναμένει πως θα ολοκληρώσει την τετραετή νομοθετική θητεία.
Ο Πουτζδεμόν δεν είπε εάν το Junts θα στηρίξει οποιαδήποτε πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του Σάντσεθ.
Μια τέτοια κίνηση θα προϋπέθετε την ένωση των δυνάμεων με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αντιτίθενται σφόδρα στην αυτοδιάθεση της Καταλονίας και ενδεχομένως θα προτιμούσαν να μην διακινδυνεύσουν να ταχθούν στο πλευρό των αυτονομιστών.
Η αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο υποβάθμισε την κίνηση του Junts στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ των δύο κομμάτων που έχει «τα πάνω και τα κάτω» της και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να επιλύσουν τις διαφορές τους.
