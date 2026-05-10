Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία παραβιάζει την εκεχειρία με drones και πυρά πυροβολικού

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και σχεδόν 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης τις τελευταίες 24 ώρες παρά την εκεχειρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη εκεχειρία από τις 9-11 Μαΐου, ενώ η ευρύτερη ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται σε τέλμα.Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.Στην βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι οκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones στην πρωτεύουσα της περιφέρειας και γύρω οικισμούς.Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας σε ρωσικά πλήγματα από drone και μονάδες πυροβολικού από χθες το πρωί, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.Ένα παιδί τραυματίστηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές σε ρωσικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετροφσκ, δήλωσε ο αξιωματούχος της περιοχής Ολεξάντρ Χάνζα.Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 27 drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας --μικρότερος αριθμός απ’ ό,τι συνήθως-- άλλα ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας τα κατέρριψαν όλα.Στην πρωινή του αναφορά, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι 147 συγκρούσεις έλαβαν χώρα κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.Παρά τις αναφορές, Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για τις όποιες παραβιάσεις της εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και που προέβλεπε επίσης ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από την κάθε πλευρά.