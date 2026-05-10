Άγριο έγκλημα σε συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη, τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πυροβολισμοί Ρομά Νεκρός

Έχουν γίνει συλλήψεις δύο ανδρών οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της σορού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στράτος Λούβαρης
35 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σορό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε το Σάββατο στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι Αρχές στον ποταμό Λουδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τις βραδινές ώρες, όταν τρεις άνδρες μετέβησαν στην οικία δύο Ρομά και ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους τρεις φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, το οποίο στη συνέχεια έριξαν στον ποταμό.



Οι Αρχές ενημερώθηκαν από πολίτη που είδε τους δράστες να τοποθετούν τη σορό σε αυτοκίνητο. Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για το περιστατικό, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Μέχρι στιγμής, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις ατόμων οι οποίοι φαίνεται ότι ομολόγησαν τη δολοφονία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την ανάσυρση της σορού από τον Λουδία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
