Με «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν φέτος οι Ιταλοί αντάρτες «Παρτιζάνοι» την 28η Οκτωβρίου

Θα απαντήσουμε στην πορεία των νοσταλγών του Μουσολίνι που πραγματοποιήθηκε χθες στο χωριό του, Πρεντάπιο, με έναν αντιφασιστικό μουσακά, δήλωσε ο Μίρο Γκόρι, πρόεδρος του παραρτήματος της Εθνικής Ένωσης Παρτιζάνων του Φορλί