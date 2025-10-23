Το σχέδιο για τη Γάζα εντελώς ανεπαρκές μπροστά στη γενοκτονία, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Νότια Αφρική, η Αλμπανέζε επισήμανε εξάλλου ότι «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διέπραξαν μόνο γενοκτονία στη Γάζα».«Οδηγούν σε διάβρωση, κατάρρευση το πολυμερές σύστημα, απειλώντας οποιονδήποτε προσπαθεί να προωθήσει τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», κατήγγειλε, αναφερόμενη ιδίως στα τέσσερα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στα οποία επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις από την Ουάσιγκτον.Όσο για την αναθέρμανση της συζήτησης τους τελευταίους μήνες για τη λύση δυο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έκανε λόγο για «πρόσχημα», που είχε σκοπό να δίνεται η εντύπωση πως αναλαμβάνεται δράση ενώ «το επείγον ήταν να συζητηθεί (...) πώς θα σταματήσει η γενοκτονία», υπογράμμισε.Για την Ιταλίδα νομικό, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πρέπει να διακόψουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, καθώς δεν είναι «υποχρεωμένες να βοηθούν» οποιοδήποτε κράτος διαπράττει «παράνομες ενέργειες». Αυτά «που διατηρούν ακόμη σχέσεις με το Ισραήλ, διπλωματικές, αλλά πάνω απ' όλα οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές, φέρουν όλα ευθύνη σε ορισμένο βαθμό», έκρινε η Αλμπανέζε.