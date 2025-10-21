Μέσα στο κελί των 9 τ.μ. όπου κρατείται ο Σαρκοζί, έχει γραφείο και TV ενώ το έχει διακοσμήσει με φωτογραφίες - Ο συμβολισμός των βιβλίων που πήρε μαζί του

Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που φυλακίζεται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο 70χρονος Σαρκοζί είναι ο πρώτος πρώην ηγέτης της Γαλλίας που φυλακίζεται μετά τον στρατάρχη Φιλίπ Πετέν, ο οποίος συνεργάστηκε με τους ναζί. «Ένας αθώος άνθρωπος οδηγείται στη φυλακή», είπε ο ίδιος προτού παραδοθεί.Ο Σαρκοζί έχει ήδη υποβάλει, ωστόσο οι δικαστές μπορεί να χρειαστούν έως και δύο μήνες για να το εξετάσουν. Μέχρι τότε, αναμένεται να περάσει τον χρόνο του γράφοντας ένα νέο βιβλίο, όπως έχει δηλώσει.Η φυλακή La Santé, που λειτουργεί από τον 19ο αιώνα, θεωρείται ένα από τατης Γαλλίας και φιλοξενεί κρατούμενους υψηλού προφίλ υπό συνθήκες αυξημένης ασφάλειας.