Δύο τραυματίες σε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας μετανάστευσης στο Λος Άντζελες

Ο παράνομος αλλοδαπός χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο κι άρχισε να το ρίχνει πάνω σε όχημα των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην προσπάθειά του να ξεφύγει