Επιστολή Φον ντερ Λάιεν στους «27» για την παράνομη μετανάστευση: Ζητά αποτελεσματική υποστήριξη στα κράτη-μέλη που πιέζονται περισσότερο

Στα στοιχεία που δίνονται, η διαδρομή των δυτικών Βαλκανίων σημείωσε τον τελευταίο χρόνο μείωση στις παράνομες διελεύσεις συνόρων κατά 90% και κατά 47% τα τελευταία τρία χρόνια. Η ίδια, επισημαίνει ότι «ενισχύεται η δέσμευση με την Τουρκία, μέσω του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου, υποστηρίζοντας την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας προς όλα τα κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια, περίπου 393 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί για την υποστήριξη των προσπαθειών της Τουρκίας να ενισχύσει τη διαχείριση των συνόρων στα ανατολικά και νοτιανατολικά σύνορά της. Επίσης, συμμετέχουμε ολοένα και περισσότερο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Europol και Frontex».Για τη στήριξη της Συρίας και την υλοποίηση του πρώτου διασυνοριακού προγράμματος, ύψους 80 εκατ. ευρώ, θα υποστηριχθούν βιώσιμες λύσεις για τους Σύρους πρόσφυγες στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης ασφαλών, εθελοντικών και αξιοπρεπών επιστροφών.«Ομοίως, συνεργαζόμαστε με τις τουρκικές αρχές για τη διευκόλυνση των εθελοντικών επιστροφών. Από τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επανένταξης του Frontex είναι επίσης διαθέσιμο για τη Συρία. Ενώ η επιτροπή εργάζεται για να διασφαλίσει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την κατάσταση των Αφγανών» συμπλήρωσε.Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ισχυρού νομικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται ισορροπημένα σε ολόκληρη την ΕΕ. Εν όψει της έναρξης εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τον Ιούνιο του 2026, σύντομα θα ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος διαχείρισης της μετανάστευσης, «η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό πίεση και η εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης πρέπει να συμβαδίζουν με μέτρα που σχετίζονται με την ευθύνη. Αυτή η συμμετρία είναι κρίσιμη για την επιτυχία του Συμφώνου. Συνεχίζουμε το νομοθετικό μας έργο για την ολοκλήρωση του Συμφώνου. Η πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής δίνει μεγάλη έμφαση στην αποτελεσματικότερη και απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των αποφάσεων επιστροφής σε ολόκληρη την ΕΕ, προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για τη διαχείριση των περιπτώσεων διαφυγής και ασφάλειας, και παρέχει επίσης μια νομική βάση για την πιθανή χρήση κόμβων επιστροφής» τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Όπως τονίζει η Φον ντερ Λάιεν προς τους ηγέτες, «πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα προσφέρει απτά αποτελέσματα, επιτρέποντάς μας να βελτιώσουμε τις δυνατότητες μας στη διασφάλιση της ταχείας, αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς επιστροφής όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, σύμφωνα με τις αξίες και το διεθνές δίκαιο». Επιπλέον, αναφέρει ότι «η πρόοδος στην αναθεώρηση της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας και του ενωσιακού καταλόγου ασφαλών χωρών προέλευσης θα βοηθήσει στη μείωση της συνολικής πίεσης στα συστήματα ασύλου μας και θα συμπληρώσει τη λειτουργία του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».Η ίδια τονίζει τη σημασία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο που παρουσιάστηκε πρόσφατα, αλλά και των στρατηγικών συνεργασιών που έχουν ξεκινήσει με την Τυνησία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία σε τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων. Όπως δήλωσε, ένα πακέτο 675 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2025-2027, θα εγκριθεί σύντομα για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την παροχή υπηρεσιών για ευάλωτους μετανάστες στη Βόρεια Αφρική και την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, το Μαρόκο και την Αλγερία.