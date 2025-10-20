Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Εκτός προδιαγραφών το καλώδιο του τελεφερίκ Γκλόρια που εκτροχιάστηκε με 16 νεκρούς
Η υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων συνέστησε να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας
Το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, η αποσύνδεση του οποίου προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η Υπηρεσία Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας.
Η Υπηρεσία συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».
Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.
