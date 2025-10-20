Εκτός προδιαγραφών το καλώδιο του τελεφερίκ Γκλόρια που εκτροχιάστηκε με 16 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
Λισαβόνα Τελεφερίκ Δυστύχημα

Εκτός προδιαγραφών το καλώδιο του τελεφερίκ Γκλόρια που εκτροχιάστηκε με 16 νεκρούς

Η υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων συνέστησε να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας

Εκτός προδιαγραφών το καλώδιο του τελεφερίκ Γκλόρια που εκτροχιάστηκε με 16 νεκρούς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, η αποσύνδεση του οποίου προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η Υπηρεσία Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας.

Η Υπηρεσία συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.


Ειδήσεις σήμερα:

Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, στις 9,6 μονάδες η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι... Τσίπρα

Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης