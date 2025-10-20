Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πράγα: Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια μετά τα παράπονα κατοίκων για χάος στα πεζοδρόμια
Η πρωτεύουσα της Τσεχίας θέλει να προωθήσει τα κοινά ποδήλατα και σημειώνει ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν υψηλότερους δείκτες ατυχημάτων
Την απαγόρευση της ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών από τον Ιανουάριο του 2026 αποφάσισε η Πράγα, την ώρα που ο αντιδήμαρχος της πόλης τα δείχνει ως υπεύθυνα για το χάος στα πεζοδρόμια.
Η απόφαση ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο, στο πλαίσιο αλλαγών στους κανονισμούς για τις μεταφορές στην πόλη. Η τσεχική πρωτεύουσα, που έχει πληθυσμό σχεδόν 1,4 εκατομμύρια κατοίκους, δέχεται ετησίως πάνω από 8 εκατομμύρια τουρίστες.
Ο δήμος αποφάσισε να καθιερώσει κανόνες για το πάρκινγκ των ποδηλάτων, τόσο των συμβατικών όσο και των ηλεκτρικών. Για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν υπάρχουν κανονισμοί, κάτι που σημαίνει ότι η χρήση τους στην πόλη σταματά.
Ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος για τις μεταφορές, ανακοίνωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο είπε «ναι» στο τέλος των ηλεκτρικών πατινιών. «Εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα καθαρίσουν τους δημόσιους χώρους από τη μη ελεγχόμενη κυκλοφορία πατινιών, τα οποία χρησιμοποιούνταν συχνά στο κέντρο της πόλης περισσότερο ως τουριστική ατραξιόν παρά ως μέσο μετακίνησης και προκαλούσαν χάος στις ζώνες των πεζοδρόμων», έγραψε.
Οι αξιωματούχοι της Πράγας ανέφεραν ότι αντέδρασαν σε παράπονα από κατοίκους για τους κινδύνους που δημιουργούν τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία περνούν γρήγορα σε πεζοδρόμια, πέρκα, ενώ μπλοκάρουν πεζοδρόμια και θέσεις στάθμευσης.
Η πόλη, η οποία θέλει να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση κοινών ποδηλάτων, ανέφερε ότι τα ηλεκτρικά σκούτερ έχουν υψηλότερους δείκτες ατυχημάτων από τα ποδήλατα.
Η Lime, ένας από τους μεγαλύτερους φορείς κοινών ηλεκτρικών σκούτερ στην πόλη, εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση. «Σε πόλεις όπου υπάρχει “κατασκευαστικός διάλογος” με τους φορείς, τα σκούτερ μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά και να εξυπηρετούν τους πολίτες», δήλωσε ο διευθυντής της Lime για την Τσεχία στην τσεχική ειδησεογραφική υπηρεσία CTK.
Τα παράπονα των κατοίκων
