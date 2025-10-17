Η Γερμανία ζητά πίσω επιδοτήσεις που έδωσε σε επιχειρήσεις για την πανδημία

Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown στη Γερμανία το 2020, η κυβέρνηση έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις και όχι μόνο, όμως τώρα ζητά μέρος των χρημάτων πίσω