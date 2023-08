Lockdown: Έφεραν τα πάνω κάτω σε εργασία και προσωπική ζωή – Ποιοι δυσκολεύτηκαν περισσότερο

Τα lockdown και τα περιοριστικά μέτρα για τη διασπορά του κορωνοϊού άλλαξαν την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, επηρεάζοντας τις συνθήκες εργασίας και κοινωνικοποίησης. Μια νεότερη έκθεση του European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) συνοψίζει την επίδραση της τηλεργασίας στην εργασιακή και προσωπική ζωή.Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εξέτασε τους πολίτες των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου 2022. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ηλεκτρονική έρευνα “Living, Working and COVID-19” του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και τη βάση δεδομένων Response Measures του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC). Στη συνέχεια, αναλύθηκαν με τη χρήση μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης προσαρμοσμένων για κοινωνικο-δημογραφικούς και χωρικούς παράγοντες.Διαβάστε περισσότερα στο