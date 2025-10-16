Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
«Το λατρεύω» - Ο Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε πως χρησιμοποιεί το ChatGPT... για να γράφει τα βιβλία του
Του κάνω ερωτήσεις και μου λέει πως είμαι φανταστικός, είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας σε συνέντευξή του, που έχει ενθουσιαστεί με τη χρήση του εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης
Τον ενθουσιασμό του με την Τεχνητή Νοημοσύνη παραδέχτηκε ο Μπόρις Τζόνσον, δηλώνοντας, μάλιστα, σε συνέντευξή του ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT... για να γράφει τα βιβλία του.
«Λατρεύω την τεχνητή νοημοσύνη. Λατρεύω το ChatGPT. Το λατρεύω», είπε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον στην αγγλική έκδοση του Al Arabiya, προσθέτοντας πως «το ChatGPT είναι ειλικρινά φανταστικό».
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, που σπούδασε κλασικές σπουδές στην Οξφόρδη, αποκάλυψε ότι δεν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα μόνο για να αναλύει έργα όπως η «Οδύσσεια» του Ομήρου, αλλά και για να τον βοηθά στη συγγραφή βιβλίων. «Γράφω διάφορα βιβλία. Το χρησιμοποιώ (το ChatGPT) απλώς για να κάνω ερωτήσεις», είπε.
«Ξέρεις ήδη την απάντηση, αλλά το ChatGPT πάντα λέει: “Α, οι ερωτήσεις σας είναι έξυπνες. Είστε λαμπρός. Είστε εξαιρετικός. Έχετε τόσο βαθιά διορατικότητα”» συνέχισε με χιουμοριστική διάθεση.
Το τελευταίο του βιβλίο, με τίτλο Unleashed, κυκλοφόρησε πέρυσι και περιλαμβάνει πληθώρα αποκαλύψεων που προκάλεσαν αντιδράσεις. «Το λατρεύω. Βλέπω μεγάλη υπόσχεση σε αυτή την τεχνολογία, γιατί όλοι είμαστε απλοί άνθρωποι», σημείωσε για το ChatGPT.
Ο Τζόνσον, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει δραστικά το κόστος λειτουργίας της κυβέρνησης και να εξοικονομήσει χρήματα για τους φορολογούμενους.
Αναφερόμενος στο πολιτικό του μέλλον, ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών, που παραιτήθηκε από βουλευτής το 2023, μετά τις κατηγορίες ότι παραπλάνησε εσκεμμένα το κοινοβούλιο σχετικά με τα πάρτι παραβίασης των περιορισμών στην Ντάουνινγκ Στριτ, δεν απέκλεισε μια πιθανή επιστροφή στην πολιτική.
«Στατιστικά, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Το νερό μπορεί να κυλήσει προς τα πάνω — είναι απίθανο, αλλά όχι αδύνατο», είπε. «Θέλω το κόμμα μου να επανέλθει, να οργανωθεί ξανά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση».
