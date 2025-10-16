«Το λατρεύω» - Ο Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε πως χρησιμοποιεί το ChatGPT... για να γράφει τα βιβλία του

Του κάνω ερωτήσεις και μου λέει πως είμαι φανταστικός, είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας σε συνέντευξή του, που έχει ενθουσιαστεί με τη χρήση του εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης