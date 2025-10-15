Ισραήλ: Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε πως η τέταρτη σορός που έλαβε χθες δεν ανήκει σε όμηρο
Η Χαμάς διευκρίνισε πως η σορός ανήκει σε Ισραηλινό στρατιώτη, που σκοτώθηκε σε επεισόδιο τον Μάιο του 2024
Η τέταρτη σορός που έφτασε χθες στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας «δεν συνδέεται με κάποιον από τους νεκρούς ομήρους», επιβεβαίωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, Τσεν Κούγκελ.
Το Ινστιτούτο έκανε γνωστό σήμερα το πρωί ότι έλαβε χθες το βράδυ τις σορούς τριών δολοφονημένων ομήρων: του Ταμίρ Νιμρόντι, του Ουριέλ Μπαρούχ και του Εϊτάν Λεβί.
Ο Κούγκελ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου και να δοθούν στις οικογένειες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες στιγμές των αγαπημένων τους προσώπων.
Η Δρ. Νούριτ Μπουμπλίλ, επικεφαλής του εργαστηριακού τμήματος του Ινστιτούτου, δήλωσε ότι πολυεπιστημονικές ιατροδικαστικές ομάδες εργάζονται «αδιάκοπα» τις τελευταίες δύο ημέρες για την ταυτοποίηση των θυμάτων, χρησιμοποιώντας «προηγμένες μεθόδους ιατροδικαστικής, όπως σύνθετες τεχνικές απεικόνισης, σύγκριση οδοντιατρικών αρχείων, ανθρωπολογική ανάλυση και εξέταση DNA».
Την Τρίτη, το Ινστιτούτο είχε ταυτοποιήσει τις σορούς των ομήρων Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαράμπι, Μπίπιν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρες.
Νωρίτερα σήμερα, ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η τέταρτη σορός που παραδόθηκε τη νύχτα της Τρίτης «ανήκει σε στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε σε επιχείρηση της αντίστασης». Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2024, στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, όπου ένας στρατιώτης των IDF σκοτώθηκε και αιχμαλωτίστηκε — ένα γεγονός που ο στρατός είχε τότε αρνηθεί ότι συνέβη.
