Η τέταρτη σορός που παραδώσαμε ανήκει σε Ισραηλινό στρατιώτη, είπε σήμερα η Χαμάς
Οι Ισραηλινοί κατήγγειλαν νωρίτερα πως η μια από τις τέσσερις σορούς που έλαβαν από τη Χαμάς δεν ανήκε σε όμηρο
Διευκρινίσεις για την τέταρτη σορό που παρέδωσε στους Ισραηλινούς, έδωσε η Χαμάς μετά τις καταγγελίες Ισραηλινών ότι δεν ανήκε σε όμηρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώτερη πηγή της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Al Jazeera «η σορός που ο εχθρός ισχυρίζεται πως δεν ανήκει σε Ισραηλινό, είναι στην πραγματικότητα ενός στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε σε επιχείρηση της αντίστασης».
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2024, στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, όπου ένας στρατιώτης των IDF σκοτώθηκε και, στη συνέχεια, η σορός του πέρασε στην κατοχή της Χαμάς.
Την εποχή εκείνη, ο ισραηλινός στρατός είχε απορρίψει άμεσα τον ισχυρισμό της Χαμάς ότι είχε αιχμαλωτίσει στρατιώτη στην Τζαμπάλια, δηλώνοντας: «Ο IDF διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κανένα περιστατικό απαγωγής στρατιώτη».
Η παλαιστινιακή οργάνωση είχε δημοσιοποιήσει βίντεο που έδειχνε ένα αιμόφυρτο άτομο να σύρεται στο έδαφος μέσα σε τούνελ, καθώς και φωτογραφίες στρατιωτικού εξοπλισμού και υποπολυβόλων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον ισραηλινό στρατό.
Μέχρι τώρα, η Χαμάς δεν είχε σχολιάσει άμεσα το γεγονός ότι μια από τις τέσσερις σορούς που παραδόθηκαν στο Ισραήλ χθες το βράδυ δεν ανήκε σε όμηρο.
