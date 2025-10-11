Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν - Τρεις τραυματίες

Πράσινη, ευφυής και ανθεκτική Αθήνα: Ο πολίτης στο επίκεντρο της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο στρατηγικό συνέδριο «Η Αθήνα του Μέλλοντος», που διοργάνωσε η ΔΑΕΜ Α.Ε. στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
Shooting with several injuries at marketplace in Giessen, Germany. - BILD pic.twitter.com/d5yGRipO6f— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 11, 2025
Μετά από τεσσερισήμισι ώρες η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος, όπως αναφέρει η Bild, είναι γνωστός στις αρχές.
Auf einem Marktplatz in Gießen hat ein Unbekannter Schüsse abgegeben und mehrere Menschen verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft nach wie vor, denn der Täter ist noch auf der Flucht. https://t.co/m2OzjoGavH— DER SPIEGEL (@derspiegel) October 11, 2025