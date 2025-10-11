Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν - Τρεις τραυματίες
Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν - Τρεις τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης

Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν - Τρεις τραυματίες
Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση, που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στο Γκίσεν της Γερμανίας, ο οποίος άνοιξε πυρ σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην αγορά της πόλης τραυματίζοντας τρία άτομα.


Όπως αναφέρει η mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς την αγορά. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Μετά από τεσσερισήμισι ώρες η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος, όπως αναφέρει η Bild, είναι γνωστός στις αρχές.

Αρχικά ο δράστης είχε δραπετεύσει, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν περίστροφο ή πιστόλι. Στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

