Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τραμπ και Λούλα ενδέχεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, στην ατζέντα οι σπάνιες γαίες της Βραζιλίας
Τραμπ και Λούλα ενδέχεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, στην ατζέντα οι σπάνιες γαίες της Βραζιλίας
Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία, ενώ επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν έγινε
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την Μπραζίλια.
Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν έγινε.
Μια πηγή της βραζιλιάνικης προεδρίας είπε ότι η συνάντηση της Πέμπτης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας, Ζεράλντο Αλκμίν, είπε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μια συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι δύο χώρες «μπορούν να κάνουν σημαντικό έργο στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος», είπε στο ειδησεογραφικό κανάλι GloboNews.
Άλλο θέμα που θα μπορούσε να απασχολήσει τους δύο ηγέτες είναι οι σπάνιες γαίες που διαθέτει η Βραζιλία – τα δεύτερα σε όγκο αποθέματα παγκοσμίως. Η Ουάσινγκτον δεν κρύβει ότι ενδιαφέρεται για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά προϊόντα, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους. Ο Λούλα εξάλλου δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο αμερικανικών επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα υπό τον όρο ότι η Βραζιλία θα ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής, εξόρυξης και διύλισης.
Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν έγινε.
Μια πηγή της βραζιλιάνικης προεδρίας είπε ότι η συνάντηση της Πέμπτης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας, Ζεράλντο Αλκμίν, είπε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μια συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι δύο χώρες «μπορούν να κάνουν σημαντικό έργο στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος», είπε στο ειδησεογραφικό κανάλι GloboNews.
🚨VEJA - Lula vai se encontrar com Trump nesta quinta-feira, na Casa Branca, em Washington, EUA, e pretende falar sobre tarifas, Pix, guerra no Irã e Cuba, diz CNN pic.twitter.com/ncERnkkoHe— SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) May 4, 2026
Στην ατζέντα οι σπάνιες γαίες της ΒραζιλίαςΗ Βραζιλία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Απρίλιο μια κοινή πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση δεδομένων από την ομοσπονδιακή φορολογική αρχή της Βραζιλίας στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP). Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενοποίηση των προσπαθειών συλλογής πληροφοριών για την αναχαίτιση παράνομων αποστολών όπλων και ναρκωτικών.
Άλλο θέμα που θα μπορούσε να απασχολήσει τους δύο ηγέτες είναι οι σπάνιες γαίες που διαθέτει η Βραζιλία – τα δεύτερα σε όγκο αποθέματα παγκοσμίως. Η Ουάσινγκτον δεν κρύβει ότι ενδιαφέρεται για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά προϊόντα, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους. Ο Λούλα εξάλλου δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο αμερικανικών επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα υπό τον όρο ότι η Βραζιλία θα ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής, εξόρυξης και διύλισης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα