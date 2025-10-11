«Ο Τραμπ αρνήθηκε να δεχτεί πως η ειρήνη είναι άπιαστη» είπε ο Γουίτκοφ στο Τελ Αβίβ - Ευχαρίστησε και τον Ερντογάν

, από την πλευρά της επαίνεσε τις οικογένειες των ομήρων για τη δύναμή τους. «Απόψε, καθώς βρισκόμαστε εδώ μαζί στο Τελ Αβίβ, τιμάμε τη δύναμη κάθε οικογένειας που περιμένει, προσεύχεται και πιστεύει», είπε η Τραμπ, προσθέτοντας: «Είμαι γεμάτη θαυμασμό για τη δύναμη και την πεποίθησή τους, παρά τα δεινά που υφίστανται». Η επιστροφή των ομήρων είναι «θρίαμβος της πίστης, του θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς» είπε ακόμα και μεταβίβασε ένα μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο: «Σας βλέπει, σας ακούει, στέκεται πάντα στο πλευρό σας».φρόντισε να επαινέσει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τραμπ για τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εκεχειρίας στη Γάζα. «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος αντιμετώπισε αυτό το αδύνατο έργο με όλη του την καρδιά και με πλήρη αφοσίωση», είπε ο Κούσνερ για τον Γουίτκοφ.Ο Κούσνερ τόνισε επίσης την «αφοσίωση του πεθερού του στην επίτευξη της ειρήνης, στην επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους, στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Μέσης Ανατολής». Ακόμη, αναφέρθηκε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, αναφέροντας πως «η καρδιά του δεν είναι πλήρης» από εκείνη την ημέρα, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο Ισραήλ.