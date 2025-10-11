«Ο Τραμπ αρνήθηκε να δεχτεί πως η ειρήνη είναι άπιαστη» είπε ο Γουίτκοφ στο Τελ Αβίβ - Ευχαρίστησε και τον Ερντογάν
«Ο Τραμπ αρνήθηκε να δεχτεί πως η ειρήνη είναι άπιαστη» είπε ο Γουίτκοφ στο Τελ Αβίβ - Ευχαρίστησε και τον Ερντογάν
Με συγκινητικά λόγια μίλησαν για τους ομήρους, στην εκδήλωση στο Τελ Αβίβ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ - Αποδοκίμασε ο κόσμος όταν έγινε αναφορά στον Νετανιάχου
Τα εύσημα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη διαμεσολάβηση στην πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, απέδωσε ο Στιβ Γουίτκοφ κατά την ομιλία του στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου.
«Όλοι μας οφείλουμε ένα βαθύ χρέος ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο Τραμπ» δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, προσθέτοντας: «Στις πιο δύσκολες στιγμές, αρνήθηκε να δεχθεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι άπιαστη. Κατάφερε να ενώσει έθνη που χωρίζονταν για γενιές από συγκρούσεις και μας έδειξε ότι η κοινή ειρήνη είναι πιο ισχυρή από τον κοινό πόνο. Μακάρι να ήταν σήμερα εδώ, θα το αγαπούσε όλο αυτό».
Το πλήθος διέκοψε αρκετές φορές τα λόγια του με συνθήματα «Ευχαριστούμε, Τραμπ».
Ο Γουίτκοφ, που είχε στο πλευρό του την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ευχαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου - αναφορά που προκάλεσε αποδοκιμασίες από το κοινό - καθώς και τους Άραβες ηγέτες, τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ-Σίσι και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν που συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας.
Ο ειδικός απεσταλμένος αναφέρθηκε και στις οικογένειες των ομήρων, λέγοντας: «Καθένας και καθεμιά από εσάς κουβάλησε το ηθικό βάρος αυτού του έθνους. Το θάρρος σας συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο και με άγγιξε με τρόπους που δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά στη ζωή μου».
Δείτε live εικόνα από το Τελ Αβίβ
Απευθυνόμενος στους ομήρους, είπε: «Επιστρέφετε στο σπίτι». «Τα πρόσωπά σας, τα ονόματά σας, οι ιστορίες σας ζουν σε κάθε καρδιά που βρίσκεται εδώ απόψε — και στη δική μου, από τότε που ανέλαβα αυτή την αποστολή. Η αντοχή σας, η πίστη σας, η θέλησή σας για ζωή είναι σύμβολα του ανθρώπινου πνεύματος που δεν μπορεί ποτέ να σπάσει».
Καταλήγοντας, σημείωσε: «Και τώρα, καθώς επιστρέφετε στην αγκαλιά των οικογενειών και του έθνους σας, να ξέρετε ότι όλο το Ισραήλ και ολόκληρος ο κόσμος είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες και απέραντη αγάπη».
Η Ιβάνκα Τραμπ, από την πλευρά της επαίνεσε τις οικογένειες των ομήρων για τη δύναμή τους. «Απόψε, καθώς βρισκόμαστε εδώ μαζί στο Τελ Αβίβ, τιμάμε τη δύναμη κάθε οικογένειας που περιμένει, προσεύχεται και πιστεύει», είπε η Τραμπ, προσθέτοντας: «Είμαι γεμάτη θαυμασμό για τη δύναμη και την πεποίθησή τους, παρά τα δεινά που υφίστανται». Η επιστροφή των ομήρων είναι «θρίαμβος της πίστης, του θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς» είπε ακόμα και μεταβίβασε ένα μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο: «Σας βλέπει, σας ακούει, στέκεται πάντα στο πλευρό σας».
Ο Τζάρεντ Κούσνερ, φρόντισε να επαινέσει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τραμπ για τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εκεχειρίας στη Γάζα. «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος αντιμετώπισε αυτό το αδύνατο έργο με όλη του την καρδιά και με πλήρη αφοσίωση», είπε ο Κούσνερ για τον Γουίτκοφ.
Ο Κούσνερ τόνισε επίσης την «αφοσίωση του πεθερού του στην επίτευξη της ειρήνης, στην επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους, στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Μέσης Ανατολής». Ακόμη, αναφέρθηκε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, αναφέροντας πως «η καρδιά του δεν είναι πλήρης» από εκείνη την ημέρα, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο Ισραήλ.
