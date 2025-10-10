Στο Τείχος των Δακρύων Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ: Οι όμηροι ελπίζουμε να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα
Στο Τείχος των Δακρύων Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ: Οι όμηροι ελπίζουμε να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα
Ο Γουίτκοφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο συμβολικής επίσκεψης στο Τείχος των Δακρύων. Μαζί του ήταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας στη Γάζα.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο σημείο, ο Γουίτκοφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας πως είναι «πολύ χαρούμενος» για το αποτέλεσμα των προσπαθειών που, όπως τόνισε, έγιναν για λογαριασμό του προέδρου Τραμπ.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι όμηροι ελπίζουμε να απελευθερωθούν τη Δευτέρα» δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη και πολλές ζωές θα σωθούν».
Η επίσκεψη στο Τείχος των Δακρύων πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αισιοδοξίας, καθώς η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η εκεχειρία μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Kushner and Witkoff visited the Western Wall today.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025
Witkoff said he feels he feels happy and blessed about that hostages coming back. pic.twitter.com/v2G8l6PLs7
🙏🏼❤️ pic.twitter.com/CduqFuFeOg— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 10, 2025
