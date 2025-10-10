Περού: Η Βουλή ψήφισε την απομάκρυνση της Προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε

Η Βουλή του Περού ψήφισε την απομάκρυνση της Προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, λίγες ώρες μετά την έκτακτη συνεδρίαση για την εξέταση της πρότασης καθαίρεσης της.

Με συντριπτική πλειοψηφία, βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα υπερψήφισαν την απομάκρυνση της Προέδρου με την αιτιολογία της «ηθικής ανικανότητας».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η Μπολουάρτε απευθύνθηκε στους πολίτες μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος, αμφισβητώντας τις συνέπειες της απόφασης στην πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Η Μπολουάρτε είχε ποσοστό αποδοχής μόλις 2-4% από τον λαό του Περού μετά απόφασή της να διπλασιάσει τον μισθό της τον Ιούλιο, καθιστώντας τον σχεδόν 35 φορές υψηλότερο από τον μηνιαίο κατώτατο μισθό στο Περού.

Υπήρξε πρόεδρος του Περού σε μια περίοδο διαδηλώσεων και σκανδάλων, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει μια εκρηκτική αύξηση στη βία των συμμοριών. Οι διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε συναυλία στην πρωτεύουσα Λίμα την Πέμπτη(9/10).

Συνολικά 122 από τους 130 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσης της Προέδρου το πρωί της Παρασκευής, με τη διαδικασία να ξεκινά με τέσσερις προτάσεις μομφής υπέρ της καθαίρεσης. Ο ηγέτης του Κογκρέσου, Χοσέ Χέρι, ανέλαβε προσωρινά την προεδρία μετά την αποπομπή της Μπολουάρτε.

Η Μπολουάρτε δεν εμφανίστηκε στη συνεδρίαση του Κογκρέσου για την ακρόαση, ενώ έξω από το κτίριο συγκεντρωμένοι διαδηλωτές με σημαίες του Περού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

«Πάντα καλούσα για ενότητα», δήλωσε η πρώην Πρόεδρος μετά την απομάκρυνσή της, προσθέτοντας: «Δε σκεφτόμουν τον εαυτό μου, αλλά τους πάνω από 34 εκατομμύρια Περουβιανούς που αξίζουν κάτι καλύτερο.»

Η προεδρία της 63χρονης Μπολουάρτε, που διήρκεσε λιγότερο από τρία χρόνια, σημαδεύτηκε από πολλές διαμαρτυρίες, ενώ ακολούθησε την καθαίρεση και φυλάκιση του προκατόχου της, Πέδρο Καστίγιο.