Μαδρίτη: Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο αγνοούμενοι στην κατάρρευση κτιρίου

Το πρώην κτίριο γραφείων, το οποίο βρισκόταν σε μια περιοχή στο κέντρο της Μαδρίτης, δημοφιλή στους τουρίστες και σε μικρή απόσταση από την όπερα της ισπανικής πρωτεύουσας και από τα ανάκτορα, θα μετατρεπόταν σε τετράστερο ξενοδοχείο από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.Το ακίνητο ανήκει στο fund RSR, το οποίο εδρεύει στη Σαουδική Αραβία--μια εταιρεία επενδύσεων ακινήτων, η οποία ειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το RSR το αγόρασε έναντι 24,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.Η ανακαίνισή του, η οποία είχε εγκριθεί από τις δημοτικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2024, αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια.