Στα χέρια των καραμπινέρων γνωστός Ιταλός μαφιόζος - Μπούκαραν στο σπίτι του στη Φότζια την ώρα που κοιμόταν, δείτε βίντεο

Στη φάκα των καραμπινιέρων
έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας γνωστός Ιταλός μαφιόζος, που διέφευγε της σύλληψης και καταζητούνταν για πέντε χρόνια.
Ο λόγος για τον 39χρονο Λεονάρντο Τζεζουάλντο
από τη Φότζια
, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης «Società foggiana»
. Από το 2020, οπότε και είχε καταφέρει να διαφύγει, στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, που βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την εποχή, ο Τζεζουάλντο
, που είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκιση, βρισκόταν στη λίστα των πιο επικίνδυνων φυγάδων.
Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είχαν εκδοθεί εντάλματα προσωρινής κράτησης - κυρίως για αδικήματα εκβίασης - σε βάρος 44 ατόμων.
Τα ξημερώματα της Τρίτης, καραμπινιέροι της GIS (Ιταλική Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων)
μπούκαραν σε ένα σπίτι στα περίχωρα της Φότζια και τον έπιασαν, κυριολεκτικά, στην ύπνο, καθώς εκείνη την ώρα κοιμόταν. Ο 39χρονος μαφιόζος
δεν προέβαλε καμία αντίσταση, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε ένα πιστόλι με έξι σφαίρες στο γεμιστήρα.
Ποιος είναι ο Λεονάρντο Τζεζουάλντο
Ήταν 16 Νοεμβρίου 2020 όταν χάθηκαν τα ίχνη του Τζεζουάλντο. Δικαστικός λειτουργός τον είχε περιγράψει χωρίς περιστροφές: «Όταν υπάρχει ανάγκη να πυροβολήσει, είναι αυτός που θα το κάνει».
Όπλα, ναρκωτικά, εκβιάσεις και ακόμη η κατηγορία ότι είχε σκοτώσει, το βράδυ της 13ης Απριλίου 2013, τον - επίσης καταδικασμένο για εγκλήματα - Κλάουντιο Σότσιο
στην οδό Λουτσέρα της Φότζια - έγκλημα για το οποίο αθωώθηκε - σημάδεψαν την εγκληματική του πορεία. Ο Τζεζουάλντο, γεννημένος το 1986, υπήρξε μέλος της λεγόμενης «Κοινωνίας της Φότζια» (Società Foggiana).
Είχε ενταχθεί στον κατάλογο των επικίνδυνων φυγάδων του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών και αναζητούνταν από τις 16 Νοεμβρίου 2020, όταν είχε διαφύγει την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης που αφορούσε την επιχείρηση «Decima Bis»
της εισαγγελίας κατά της μαφίας του Μπάρι. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας.
Η έρευνα «Decima Bis»,
φυσική συνέχεια της επιχείρησης «Decima Azione»,
είχε επιτρέψει στις αρχές να ανασυνθέσουν τη λειτουργική και οργανωτική δομή, καθώς και τις εγκληματικές δραστηριότητες των τριών ομάδων της Società Foggiana, οι οποίες συγκρούονταν περιοδικά μεταξύ τους για την ηγεσία και τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων στην πόλη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός «κοινού ταμείου», από το οποίο καλύπτονταν - μεταξύ άλλων - οι μισθοί των μελών ανάλογα με τον ρόλο τους, τα «λειτουργικά έξοδα» της οργάνωσης, καθώς και τα νομικά έξοδα των κρατουμένων που ανήκαν στη δομή αυτή.
