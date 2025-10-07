Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Τραμπ θέλει να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει ο Ζελένσκι τους πυραύλους Τόμαχοκ πριν τους στείλει στην Ουκρανία
Ο Πούτιν δήλωσε πως εάν η Ουάσιγκτον προμήθευε με πυραύλους Τόμαχοκ το Κίεβο οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις θα καταστρέφονταν
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως θα ήθελε να είναι ενήμερος συγκεκριμένα για το πώς η Ουκρανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ προτού δώσει οριστικό πράσινο φως στο Πεντάγωνο να τους προμηθεύσει στις δυνάμεις του Κιέβου, επειδή δεν θέλει να «κλιμακωθεί» ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας αυτής.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να πουλήσει Τόμαχοκ σε ευρωπαϊκά κράτη, ώστε αυτά κατόπιν να τους διαθέσουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του.
Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές τουλάχιστον 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα θα βρισκόταν εντός εμβέλειας αν τα αποκτούσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε προχθές Κυριακή πως εάν η Ουάσιγκτον προμήθευε πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, ώστε να προχωρήσει σε πλήγματα βαθιά στην επικράτεια της χώρας του, οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις θα καταστρέφονταν.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν έχει αποφασίσει σχετικά με την προμήθεια τέτοιων πυραύλων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος δεν το απέκλεισε, είπε πως έχει «περίπου» λάβει «απόφαση» για το ζήτημα.
«Νομίζω πως θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνουν με αυτούς. Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω πως θα έπρεπε να θέσω αυτό το ερώτημα. Θα έθετα μερικά ερωτήματα. Δεν επιδιώκω να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος», είπε.
Δεν υπήρξε απάντηση άμεσα από τη ρωσική ούτε από την ουκρανική προεδρία όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
'I'm not looking to see escalation' - Trump has 'made a decision' over Tomahawk missiles for Ukraine, seeks answers on proposed use pic.twitter.com/mXvb9hjuk8— Viory Video (@vioryvideo) October 6, 2025
Δεν υπήρξε απάντηση άμεσα από τη ρωσική ούτε από την ουκρανική προεδρία όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
