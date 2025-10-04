Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Γεωργία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές που επιχείρησαν να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο
Τα επεισόδια σημειώθηκαν ανήμερα των δημοτικών εκλογών - O υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια που θέτει ο νόμος»
Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης της Γεωργίας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Τιφλίδας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην κυβέρνηση, ανήμερα των δημοτικών εκλογών, ανέφεραν δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο.
Η γεωργιανή αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που επιχείρησαν να μπουν στο προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η τοπική τηλεόραση και ένας μάρτυρας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έριξαν σπρέι πιπεριού και νερό υπό πίεση για να απωθήσουν το πλήθος.
Οι διαδηλωτές έκαναν νωρίτερα πορεία προς το προεδρικό μέγαρο και ορισμένοι προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο.
Αργά το απόγευμα, το πλήθος, κρατώντας σημαίες της Γεωργίας και της ΕΕ, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης.
«Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, την οποία καταστρέφει το Γεωργιανό Όνειρο», είπε η 77χρονη Νατέλα Γκβαχαρία. Ένας άλλος διαδηλωτής, ο 20χρονος φοιτητής Αλέκο Σαμνιατσβίλι, είπε ότι η φιλοδοξία της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ θα χαθεί αν παραμείνει στην εξουσία το Γεωργιανό Όνειρο. «Μόνο διώχνοντάς τους θα σώσουμε τη χώρα» υποστήριξε.
Μετά τις συγκρούσεις έξω από το προεδρικό μέγαρο, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια που θέτει ο νόμος».
Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα (MNU) του φυλακισμένου πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι, μποϊκοτάρουν τις δημοτικές εκλογές. Ο Σαακασβίλι προέτρεψε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν γιατί αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» να σώσουν τη δημοκρατία, όπως είπε.
Εάν δεν υπάρχει κάποια «επίδειξη δύναμης» απέναντι στην κυβέρνηση «πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα συλληφθούν και άλλοι θα κυνηγηθούν (…) η Δύση θα μας εγκαταλείψει», προειδοποίησε ο Σαακασβίλι, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 12 ετών για κατάχρηση εξουσίας και άλλα αδικήματα.
Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε προειδοποίησε ότι θα δοθεί ισχυρή απάντηση εάν σημειωθούν ταραχές και ότι θα αποτύχουν οι «επαναστατικές» επιδιώξεις εκείνων που καλουν τον κόσμο να διαδηλώσει. «Θέλουμε να προειδοποιήσουμε όλον τον κόσμο, για άλλη μια φορά. Μην φτάσετε στο σημείο να περάσετε πολλά χρόνια πίσω από τα κάγκελα», είπε.
Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» αντιμετωπίζει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο εκλογικό τεστ μετά τις βουλευτικές του 2024, τις οποίες κέρδισε αν και η αντιπολίτευση αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημοτικές εκλογές απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. Η αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν για την «αυταρχική παρεκτροπή» της κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της προειδοποίησε να μην γίνει κάποια προσπάθεια για να οργανωθεί μια «επανάσταση» στη χώρα.
⚡️ BREAKING: Protesters in Tbilisi have stormed the presidential palace, breaking through metal barricades— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025
The situation is escalating.
Earlier today, thousands took to the streets of the Georgian capital to protest against the municipal elections. pic.twitter.com/YoXQahgqD9
