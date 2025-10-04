Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ
Ο Αντόνιο Γκουτέρες αλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα