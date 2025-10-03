Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών και συλλήψεις έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Σικάγο
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο Μετανάστες ICE

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών και συλλήψεις έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Σικάγο

Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση είναι τεταμένη στην πόλη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για να απελάσει μετανάστες

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών και συλλήψεις έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Σικάγο
Πολλές συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή στα προάστια του Σικάγο, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από εγκατάσταση της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση εναντίον παράνομων μεταναστών στην περιοχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί ένταση στο Σικάγο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για να απελάσει μετανάστες, συλλαμβάνοντας πολλούς που δεν έχουν ποινικό μητρώο. Αυτήν την εβδομάδα ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ είπε ότι η κυβέρνηση ζήτησε από το Πεντάγωνο να στείλει στρατιώτες στην Πολιτεία.

Έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόντβιου, πίσω από τα φράγματα που είχε τοποθετήσει η ICE, οι διαδηλωτές αρχικά συγκεντρώθηκαν ειρηνικά, τραγουδώντας χριστιανικούς ύμνους και εβραϊκά τραγούδια. Τότε έφθασε στο σημείο ο Γκρέγκορι Μποβίνο, ο διοικητής της υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων, ο οποίος είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων στο Σικάγο, συνοδευόμενος από θωρακισμένα οχήματα και πράκτορες που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να εμπαίζουν τους αστυνομικούς και να συμπλέκονται μαζί τους, με κάποιους να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα. Αστυνομικοί της Πολιτείας του Ιλινόι, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τουφέκια και γκλομπ και φορούσαν γυαλιά νυχτερινής όρασης, έκαναν πολλές συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και μια ηλικιωμένη που έδειχνε να αναπνέει πολύ γρήγορα καθώς την έσπρωξαν στο έδαφος και της πέρασαν χειροπέδες.

Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία και στο επίκεντρο έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις της ICE στο Μπρόντβιου, μια κοινότητα που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη και κατοικείται κυρίως από μαύρους.

Τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις, περίπου 12 διαδηλωτές που κάθονταν στο έδαφος προσπαθώντας να εμποδίσουν τα οχήματα της ICE να μεταφέρουν κρατούμενους στις εγκαταστάσεις απομακρύνθηκαν από πράκτορες της υπηρεσίας αυτής που έκαναν χρήση βίας, χημικών και πλαστικών σφαιρών. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την παρόμοια αντιμετώπιση που είχαν και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε τα στελέχη του υπουργείου «να υπερασπιστούν τις εγκαταστάσεις της ICE, ιδίως στο Πόρτλαντ και το Σικάγο».

Στο Μπρόντβιου, μασκοφόροι πράκτορες της ICE πυροβολούν συχνά με πλαστικές σφαίρες ή ψεκάζουν με δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού το πλήθος. Η δήμαρχος της πόλης είπε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τα νέφη των δακρυγόνων επηρεάζουν όσους κατοικούν κοντά τις εγκαταστάσεις και ότι ο φράχτης της ICE που κατασκευάστηκε χωρίς την έγκριση των τοπικών αρχών εμποδίζει την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το αστυνομικό τμήμα της πόλης διενεργεί δύο ποινικές έρευνες αναφορικά με τις ενέργειες των στελεχών της ICE στον χώρο – η μία αφορά τη φερόμενη στόχευση του αυτοκινήτου ενός δημοσιογράφου τοπικού τηλεοπτικού καναλιού.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης