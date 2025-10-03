Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ απαγορεύει τη συμπεριληπτική γλώσσα στα σχολεία
Σύμμαχος του Τραμπ, ο Μπουκέλε έχει υιοθετήσει μια συντηρητική πολιτική, αν και πριν έρθει στην εξουσία έλεγε πως υποστηρίζει τις διεκδικήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+
Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι απαγορεύει τη «συμπεριληπτική γλώσσα» στα δημόσια σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο νέων αυστηρών πειθαρχικών κανόνων για τα σχολικά ιδρύματα.
Σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπουκέλε έχει υιοθετήσει μια συντηρητική πολιτική, αν και πριν έρθει στην εξουσία έλεγε πως υποστηρίζει τις διεκδικήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.
«Από σήμερα, η κακώς αποκαλούμενη 'συμπεριληπτική γλώσσα' απαγορεύεται σε όλα τα ιδρύματα δημόσιας εκπαίδευσης της χώρας μας», δήλωσε μέσω του X.
Η απαγόρευση έχει στόχο να προωθήσει την «καλή χρήση» της γλώσσας και να «αποφευχθεί η ανάμιξη των ιδεολογιών ή της παγκοσμιοποίησης που μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη των μαθητών», δικαιολόγησε η υπουργός Παιδείας Κάρλα Τριγκέρος.
Η απαγόρευση ισχύει επίσης για όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, όπως βιβλία και περιεχόμενα.
Οι μαθητές των δημόσιων σχολείων οφείλουν ήδη να σέβονται αυστηρούς κανόνες για την ενδυμασία και την κόμμωσή τους, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί από το συνδικάτο των εκπαιδευτικών Frente Magisterial Salvadoreño «στρατιωτικοποίηση» του σχολικού συστήματος.
Πέρυσι ο Μπουκέλε είχε απολύσει 300 εργαζομένους του υπουργείου Πολιτισμού επειδή είχαν υπερασπισθεί θέματα ασύμβατα με το όραμα της κυβέρνησής του για την «παραδοσιακή οικογένεια», την «πίστη» και τη «ζωή», σύμφωνα με βουλευτές της παράταξης που βρίσκεται στην εξουσία.
Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, ο οποίος βρίσκεται στη εξουσία από το 2019, είναι δημοφιλής για τη μάχη του εναντίον των συμμοριών. Όμως οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων καταγγέλλουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων και υποστηρίζουν πως χιλιάδες αθώοι βρίσκονται στη φυλακή.
