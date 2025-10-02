Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Θρίλερ με την εξαφάνιση 4χρονου στην Αυστραλία: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, λέει η οικογένειά του
Τα ίχνη του χάθηκαν το περασμένο Σάββατο - Εθεάθη για τελευταία φορά στο οικογενειακό αγρόκτημα, περίπου 320 χιλιόμετρα βόρεια της Αδελαΐδας
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην αυστραλιανή ενδοχώρα για τον εντοπισμό του 4χρονου Όγκαστ «Γκας» Λαμόντ, ο οποίος εξαφανίστηκε το Σάββατο από το απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειάς του στη Νότια Αυστραλία.
Ο Γκας εθεάθη για τελευταία φορά στο οικογενειακό αγρόκτημα, περίπου 320 χιλιόμετρα βόρεια της Αδελαΐδας. Φορούσε γκρι καπέλο, μπλε μπλούζα με χαρακτήρα από την ταινία «Despicable Me», ανοιχτό γκρι παντελόνι και μπότες.
Η οικογένεια του Γκας, μέσω ανακοίνωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, ανέφερε: «Η εξαφάνιση αυτή ήταν ένα σοκ για εμάς και τους φίλους μας, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Η απουσία του Γκας μας στοιχίζει βαθιά και μας λείπει περισσότερο από όσο μπορούν να περιγράψουν τα λόγια. Οι καρδιές μας πονάνε, αλλά κρατάμε την ελπίδα ότι θα βρεθεί και θα επιστρέψει κοντά μας με ασφάλεια».
Σε νεότερη δήλωση, η οικογένεια πρόσθεσε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην αστυνομία, στις υπηρεσίες διάσωσης και σε όλα τα μέλη της κοινότητας που βοηθούν για να βρεθεί ο Γκας. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας ώστε να επικεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην υποστήριξη των ερευνών και τη συνεργασία μας με την αστυνομία».
50 soldiers have now joined the massive search for missing boy Gus Lamont in the state's outback. They are yet to find any new clues that would explain how the four-year-old disappeared near Yunta. https://t.co/sKimNjzvZ5 @HannahFoord7 #7NEWS pic.twitter.com/SmjwfMyLPU— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 2, 2025
