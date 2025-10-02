«Παράνομες» οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, λέει η Μόσχα
«Παράνομες» οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, λέει η Μόσχα

Οι κυρώσεις υποκινούνται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που κλιμάκωσαν την κρίση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα

«Παράνομες» οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, λέει η Μόσχα
Η επιστροφή των κυρώσεων των Ηνωμένων ΕΘνών εις βάρος του Ιράν συνιστούν παράνομη ενέργεια, η οποία υποκινείται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που κλιμάκωσαν την κρίση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσία.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η επιστροφή των κυρώσεων είναι αποτέλεσμα «χειραγώγησης» από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Επομένως, τα αποτελέσματα...είναι από νομικής πλευράς άκυρα και δεν μπορούν να επιβάλουν καμία νομική υποχρέωση σε άλλα κράτη», είπε η Ζαχάροβα κατά την ενημέρωση του Τύπου.

Τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν κυρώσεις εις βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου έπειτα από την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback», που υποκινήθηκε από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Ιράν θα επιβληθεί και πάλι εμπάργκο όπλων και η απαγόρευση να αποκτήσει τεχνολογία για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του. Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης οι τομείς πετρελαίου και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Ιράν.

Η Τεχεράνη, η οποία αρνείται κάθε πρόθεση κατασκευής πυρηνικών όπλων, έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με σκληρά αντίποινα. Η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, υποστηρίζει το δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια με ειρηνικούς σκοπούς και έχει καταδικάσει τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς με στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο.


