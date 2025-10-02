Ζητούμενο το «ήθος του πολεμιστή» για τον στρατό στις ΗΠΑ: Ζυγαριές, ξυριστικές μηχανές και ρήτρες στη MAGA εποχή
Νέοι όροι για τον στρατό των ΗΠΑ - Η διοίκηση Τραμπ επιχειρεί να επανακαθορίσει την ταυτότητα των Ενόπλων Δυνάμεων με συμβόλαια εμπιστευτικότητας και ανιχνευτές ψεύδους
Τις... δεξιότητες των επικεφαλής των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην MAGA εποχή στόχευε η παναμερικανική κινητοποίηση των υψηλόβαθμων αξιωματικών των ΗΠΑ, μετά από ένα αιφνίδιο κάλεσμα που δέχτηκαν από τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χεγκσεθ κι ενώ εντείνεται ο διάλογος στο εσωτερικό των ΗΠΑ ως προς τον καταχρηστικό ή μη χαρακτήρα της εσωτερικής κινητοποίησης της Εθνοφρουράς
Συγκεκριμένα, πάνω από 800 στρατηγοί και ναύαρχοι κλήθηκαν στη Βιρτζίνια, για να παρακολουθήσουν τελικά τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για έναν «πόλεμο από μέσα», αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα επίπεδα της εσωτερικής πολιτικής πόλωσης. Μιλώντας από τη Βάση Πεζοναυτών Κουάντικο στη Βόρεια Βιρτζίνια, ο Πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε ως νοσηρή μια κατάσταση δεκαετιών, όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις επεδείκνυαν αυτοσυγκράτηση σε πολλά επίπεδα, όπως παρατήρησε, για να διακηρύξει πως είναι αυτές που θα χρησιμοποιηθούν ως όπλο απέναντι σε εσωτερικούς εχθρούς.
Κυρίως, όμως, ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ σήμανε το τέλος της “πολιτικής ορθότητας”, καθώς το Πεντάγωνο επεξεργάστηκε οδηγίες για τα στρατεύματα με στελέχη "ουδέτερα από άποψη φύλου" ή "ανδρικού επιπέδου", αλλά και κατευθύνσεις για το σωματικό βάρος και τη φυσική κατάσταση της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Για αρκετούς αναλυτές, τόσο το περιεχόμενο όσο και το σκηνικό “ήταν πρωτοφανή”, καθώς εκτιμούν πως επαναπροσδιορίζεται ραγδαία η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων στις ΗΠΑ, ενώ γίνεται λόγος και για εσωτερικούς εχθρούς, με τον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πως “δεχόμαστε εισβολή από το εσωτερικό» και πως αυτό “δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο από πολλές απόψεις επειδή δεν φορούν στολές».
Η παραπάνω αποστροφή του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον απόηχο της διαταγής του προς την Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον, το Μέμφις και το Πόρτλαντ, όταν ο ίδιος προσδιόρισε το Σικάγο, τη Βαλτιμόρη και το Σαν Φρανσίσκο ως δυνάμει «πεδία εκπαίδευσης» για τον στρατό.
Παρότι ο νόμος Posse Comitatus του 1878 απαγορεύει στους Προέδρους των ΗΠΑ να αξιοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις ως εσωτερική αστυνομική δύναμη, εντούτοις ο Πρόεδρος Τραμπ το έχει παρακάμψει με επανειλημμένες αναπτύξεις της Εθνοφρουράς και με τη δημιουργία μιας νέας «δύναμης ταχείας αντίδρασης» για την καταστολή των εσωτερικών αναταραχών.
Από πλευράς του, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο στρατός θα καταργήσει τους «υπερβολικούς κανόνες εμπλοκής» και ότι «θα λύσει τα χέρια των πολεμιστών μας για να εκφοβίσει, να αποθαρρύνει, να κυνηγήσει και να σκοτώσει τους εχθρούς της χώρας μας». Την σκυτάλη έλαβε στην συνέχεια ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να επισημάνει προς τα στρατεύματα που παρενοχλούνται ή δέχονται επίθεση από διαδηλωτές να «βγουν από το αυτοκίνητο και να κάνουν ό,τι στο καλό θέλουν», χωρίς να προσδιορίζονται τυχόν συνέπειες.
Ανάμεσα στις γραμμές, ωστόσο, η εργαλειοποίηση της Εθνοφρουράς με την επέκταση της παρουσίας της σε πεδία πέραν του ρόλου της είναι ένα βασικό -αν όχι το κυρίως- ζητούμενο, ιδίως στο πεδίο της μετανάστευσης.
Σε μια δεύτερη ανάγνωση, οι Δημοκρατικοί από την άλλη έσπευσαν να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί τον στρατό ως την προσωπική του αστυνομική δύναμη, εγείροντας ακόμη ερωτήματα για το εάν και ο πρόεδρος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις για να επηρεάσει τις εκλογές. Ιδίως, όταν σε μια νέα δημοσκόπηση των New York Times/Siena προκύπτει πως το 51% των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι ανησυχούν περισσότερο για το γεγονός ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί την Εθνοφρουρά για να εκφοβίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους παρά για το γεγονός ότι το έγκλημα ξεφεύγει από τον έλεγχο στις πόλεις που ηγούνται οι Δημοκρατικοί. Εν τω μεταξύ, ο απόστρατος στρατηγός Μπάρι ΜακΚάφρεϊ μιλώντας στο MSNBC περιέγραψε πως «ο πρόεδρος ακουγόταν ασυνάρτητος, εξαντλημένος, μανιωδώς κομματικός”, με την πύρινη ομιλία του να μην πείθει σε βάθος το στρατιωτικό ακροατήριο.
Παράλληλα, ο Πιτ Χέγκσεθ στόχευε «το ήθος του πολεμιστή», το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, έχει πνιγεί από τις προσπάθειες για ποικιλομορφία και την πολιτική στο Πεντάγωνο. «Η λατρεία για την κλιματική αλλαγή» και είναι εκτός, όπως τόνισε, ενώ τοποθέτησε τον στρατό στο... 1990, πριν δηλαδή από την εποχή του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων, προαναγγέλλοντας ότι όλοι στον στρατό θα πρέπει να περνούν από τεστ φυσικής κατάστασης δύο φορές τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγών και των ναυάρχων - υποχρέωση που δεν εφαρμοζόταν προηγουμένως.
Ο ίδιος έκανε ακόμη λόγο για «τέλος οι πολιτικά ορθοί και καταπιεστικοί κανόνες εμπλοκής», μόνο που αυτοί υπαγορεύονται από το Δίκαιο του Πολέμου των ΗΠΑ και τη Σύμβαση της Γενεύης, ενώ δεν έκρυψε την επιφυλακτικότητά του ως προς την τοποθέτηση γυναικών σε μάχιμους ρόλους, ποντάροντας στο τεστ αντοχής, για να κοπούν.
Για τους πολιτικούς του αντιπάλους, με δεδομένο ότι ο αμερικανικός στρατός είχε βελτιώσει την προετοιμασία των νεοσύλλεκτων τα τελευταία χρόνια, η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και πρωτίστως του Προέδρου των ΗΠΑ ήχησε μάλλον ως διάθεση κλιμάκωσης της χρήσης της Εθνοφρουράς στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και ως μια προσπάθεια διάχυσης της MAGA κουλτούρας, σε μια στιγμή που το στρατόπεδο Τραμπ μετρά αντοχές στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Η κατάσταση ελέγχου, που ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να δρομολογήσει, θα αντανακλάται, άλλωστε, στις αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας, στους ελέγχους με ανιχνευτή ψεύδους, αλλά και σε άλλα μέτρα “στεγανοποίησης” που ετοιμάζει η διοίκηση Τραμπ σύμφωνα με τη Washington Post , η οποία επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της πρότασης, αλλά και απόρρητα έγγραφα που τα επιβεβαιώνουν.
