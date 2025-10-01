Μετά το κήρυγμα Χέγκσεθ στους στρατιωτικούς για γυμναστική και ξύρισμα, έρχονται τα συμβόλαια εμπιστευτικότητας και οι ανιχνευτές ψεύδους στο Πεντάγωνο
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ξεκίνησε «πόλεμο» κατά των διαρροών από το Πεντάγωνο, αλλά και κατά των στελεχών που αντιτίθενται στις μεθόδους του
Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να επιβάλει αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας και τυχαίους ελέγχους με ανιχνευτή ψεύδους για δεκάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένων πολλών ανώτατων αξιωματικών- αλλά και πολιτικού προσωπικού.
Σύμφωνα με την Washington Post , η οποία επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της πρότασης, αλλά και απόρρητα έγγραφα που εξασφάλισε το ειδησεογραφικό μέσο, η κίνηση αυτή ερμηνεύεται και ως κλιμάκωση στον «πόλεμο» του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά των διαρροών και των στελεχών που αντιτίθενται στις μεθόδους του.
Όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας και στο Επιτελείο, που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 5.000 άτομα, θα υποχρεωθούν να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) η οποία «απαγορεύει τη δημοσιοποίηση μη δημόσιων πληροφοριών χωρίς έγκριση ή εκτός καθορισμένης διαδικασίας», σύμφωνα με σχέδιο υπομνήματος του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ.
Ξεχωριστό έγγραφο, επίσης, θα θεσπίζει πρόγραμμα τυχαίων πολυγραφικών ελέγχων για τους αξιωματούχους αυτούς. Τα έγγραφα δεν θέτουν όριο ως προς το ποιοι θα υπάγονται στις συμφωνίες και στους ελέγχους, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν από τετράστερους στρατηγούς έως διοικητικούς βοηθούς.
Οι κινήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ και του Πενταγώνου να εντοπίζουν αξιωματούχους που κρίνεται ότι δεν επιδεικνύουν επαρκή «πίστη» ή που παρέχουν πληροφορίες σε δημοσιογράφους.
Πρώην αξιωματούχοι και νομικοί της εθνικής ασφάλειας επισήμαναν ότι υπάρχουν ήδη περιορισμοί και κυρώσεις για μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση πληροφοριών, υποδεικνύοντας ότι τα νέα μέτρα στοχεύουν περαιτέρω στον εκφοβισμό και την αποτροπή του προσωπικού.
«Αυτό φαίνεται να αφορά πολύ περισσότερο τη διασφάλιση της πίστης προς το DOD [Υπουργείο Άμυνας] και την ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ παρά την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ξένης κατασκοπείας» δήλωσε ο Μαρκ Ζέιντ, δικηγόρος που έχει εκπροσωπήσει πολλούς πληροφοριοδότες και κυβερνητικούς αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ. «Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν απαιτούνταν μέχρι τώρα ανιχνευτές ψεύδους. Και θα αναρωτιόμουν γιατί τώρα επιβάλλεται πολύγραφος και μια υπέρμετρα ευρεία συμφωνία εμπιστευτικότητας, πέρα από το να εκφοβιστεί το δυναμικό και να εξασφαλιστεί πιο σφιχτός έλεγχος».
Το Πεντάγωνο είχε «ενοχλήσει» τον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί πολύγραφους για να εντοπίσει άτομα που διέρρεαν πληροφορίες στα ΜΜΕ.
Ο πολιτικός και σύμβουλος του Χέγκσεθ, ο Πάτρικ Γουίβερ, διαμαρτυρήθηκε στον Λευκό Οίκο την άνοιξη εκφράζοντας ανησυχίες ότι ο ίδιος και μέλη της ομάδας του θα μπορούσαν σύντομα να υποχρεωθούν να υποβληθούν σε εξέταση πολύγραφου. Ο Λευκός Οίκος παρενέβη ώστε να σταματήσει προσωρινά η πρακτική.
Η προτεινόμενη από το Πεντάγωνο Συμφωνία Εμπιστευτικότητας απαγορεύει στο προσωπικό να παρέχει οποιαδήποτε μη δημόσια πληροφορία «χωρίς έγκριση ή εκτός καθορισμένης διαδικασίας», γλώσσα που συνάδει με αυτήν που το Υπουργείο Άμυνας απαιτεί επί του παρόντος από τους δημοσιογράφους να αποδέχονται για να διατηρούν τις διαπιστεύσεις τους στο Πεντάγωνο.
Πρόκειται για μία από τις πολλές πολιτικές που προωθεί ο Χέγκσεθ -συμπεριλαμβανομένων νέων περιορισμών στους ανεξάρτητους επιθεωρητές των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και στα γραφεία ίσων ευκαιριών- οι οποίες ενδέχεται τελικά να μειώσουν τις οδούς μέσω των οποίων στρατιωτικά στελέχη ή προσωπικό άμυνας μπορούν να επισημαίνουν πιθανά προβλήματα στο Πεντάγωνο, χωρίς να περνούν από την ιεραρχία τους.
«Η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας για την εθνική μας ασφάλεια, την ασφάλεια των μαχητών μας και τη διατήρηση του κρίσιμου χώρου λήψης αποφάσεων για τους ανώτερους ηγέτες μας» έγραψε ο Φάινμπεργκ στο υπόμνημα πολιτικής για τις NDA. Η μη συμμόρφωση, είπε, θα μπορούσε να επιφέρει τιμωρία, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων μέσω του στρατιωτικού δικαίου για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που δεν θα την υπογράψουν.
Ο ομοσπονδιακός νόμος καθιστά έγκλημα τη γνωστοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ομοσπονδιακοί κανονισμοί απαγορεύουν επιπλέον την κοινοποίηση «ευαίσθητων αλλά μη διαβαθμισμένων» πληροφοριών, που μπορεί να οδηγήσει σε διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.
Το έγγραφο, που δεν έχει υπογραφεί ούτε φέρει ημερομηνία, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των διαβουλεύσεων και δεν έχει εγκριθεί, σημείωσε στο αμερικανικό μέσο ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των εγγράφων.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι εξετάσεις με πολύγραφο ανά λίγα χρόνια είναι μία πάγια διαδικασία στην «κοινότητα» των μυστικών υπηρεσιών και των σωμάτων ασφαλείας ως προϋπόθεση για τη διατήρηση διαβάθμισης ασφαλείας, και πρώτο το FBI έχει αρχίσει να τις χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό διαρροών προς τα ΜΜΕ. Η χρήση τυχαίων πολύγραφων στο Πεντάγωνο, όμως, θα ήταν κάτι νέο, σύμφωνα με την οδηγία του Φάινμπεργκ και πρώην ανώτερους αξιωματούχους.
Το προσωπικό στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας και στο Επιτελείο που έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν απαιτείται σήμερα να υποβάλλεται σε τυχαίους πολυγραφικούς ελέγχους, ανέφερε σχετικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Με την προτεινόμενη πολιτική, το προσωπικό αυτό θα υπόκειται πλέον σε τυχαίους ελέγχους και τακτικές συνεντεύξεις αξιολόγησης ασφαλείας.
Η ανανεωμένη χρήση πολύγραφων και NDA «συμπίπτει» με την προσπάθεια του Χέγκσεθ να επιβάλει εξαιρετικά αυστηρούς περιορισμούς στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο, που θα θωράκιζαν περαιτέρω τις αποφάσεις του από τη δημόσια λογοδοσία.
Η διοίκηση Χέγκσεθ έχει πραγματοποιήσει πολύ λίγες ενημερώσεις στον χώρο συνεντεύξεων Τύπου του Πενταγώνου - μόλις έξι από τον Ιανουάριο. Οι δύο έγιναν αμέσως μετά τα πολύ προβεβλημένα πλήγματα βομβαρδιστικών B-2 στο Ιράν τον Ιούνιο. Προηγούμενες διοικήσεις πραγματοποιούσαν τακτικές εβδομαδιαίες ενημερώσεις μεταξύ του εκπροσώπου του υπουργού Άμυνας και δημοσιογράφων για ερωτήσεις σχετικές με στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Ο Χέγκσεθ έχει συνομιλήσει με δημοσιογράφους σε ορισμένα ταξίδια του, αν και το γραφείο του έχει περιορίσει ποιοι δημοσιογράφοι ταξιδεύουν μαζί του και αυτές οι επαφές έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες. Ο επικεφαλής του Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, δεν έχει ακόμη ενημερώσει τα ΜΜΕ επίσης μόνος του ούτε και έχει ταξιδέψει με δημοσιογράφους, όπως έκαναν οι προκάτοχοί του.
Το προσωπικό του Χέγκσεθ, κατόπιν εντολών του, έχει απομακρύνει πολλές ειδησεογραφικές οργανώσεις από τα γραφεία που διατηρούσαν μέσα στο κτίριο και έχει εκδώσει κατευθύνσεις προς τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων να μειώσουν τις επαφές τους με τον Τύπο.
Πιο πρόσφατα, το Πεντάγωνο εξέδωσε απαίτηση ώστε οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν στρατιωτικά θέματα να υπογράφουν συμφωνία ότι δεν θα ζητούν ή θα συλλέγουν οποιαδήποτε πληροφορία -ακόμη και μη διαβαθμισμένη- που δεν έχει ρητώς εγκριθεί προς δημοσιοποίηση, με πιθανή κύρωση την ανάκληση των διαπιστεύσεων Τύπου. Οι δημοσιογράφοι έχουν προθεσμία μέχρι αργότερα μέσα στον μήνα, για να αποδεχθούν τους όρους.
