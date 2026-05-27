Διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι
Η 60χρονη πολιτικός υποβλήθηκε σε θεραπεία και βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει νέο ρόλο σε συμβουλευτική επιτροπή της κυβέρνησης Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη
Η Παμ Μπόντι, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς λίγο μετά την αποχώρησή της από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.
Την πληροφορία αναδημοσίευσε το βράδυ της Τρίτης στο X η Κέιτι Μίλερ, πρώην συνεργάτιδα του Λευκού Οίκου και παρουσιάστρια podcast, η οποία είναι σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη πολιτικής του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.
«Η Παμ δίνει σιωπηλά μάχη με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες και τον νικά» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Μπόντι «έχει χρυσή καρδιά».
Το Axios αποκάλυψε την κατάσταση της υγείας της στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τη νέα της θέση στην κυβέρνηση του Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μπόντι θα συμμετάσχει στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, ένα όργανο που επικεντρώνεται στην πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη.
Επικεφαλής του συμβουλίου είναι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, Ντέιβιντ Σακς, καθώς και ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος.
Η είδηση για τη διάγνωση και τον νέο της ρόλο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της υπουργού Δικαιοσύνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Μπόντι «μεγάλη Αμερικανίδα πατριώτισσα και πιστή φίλη».
Μετά την αποχώρησή της, χρέη υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης ανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Τοντ Μπλανς.
Σε δική της ανάρτηση στο X, με την οποία επιβεβαίωνε την αποχώρησή της από το υπουργείο, η Μπόντι είχε δηλώσει ότι παραμένει «αιώνια ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο πρόεδρος Τραμπ ώστε να κάνει ξανά ασφαλή την Αμερική».
«Τον επόμενο μήνα θα εργαστώ ακούραστα για τη μετάβαση του γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης στον εξαιρετικό Τοντ Μπλανς, πριν αναλάβω έναν σημαντικό ρόλο στον ιδιωτικό τομέα για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένη και όπου θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον πρόεδρο Τραμπ και αυτή τη διοίκηση», είχε γράψει.
Pam has been quietly kicking cancer's ass the last few weeks.@PamBondi has a heart of gold 💛 https://t.co/V7GZBk7fsL pic.twitter.com/sTwFLDfGvw— Katie Miller (@KatieMiller) May 27, 2026
