Τα ξενοδοχεία μπορούν να αρνούνται νερό βρύσης στους πελάτες τους, έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας
Τουρίστρια ζητούσε αποζημίωση 2.700 ευρώ επειδή ξενοδοχείο στους Δολομίτες της πρόσφερε μόνο εμφιαλωμένο νερό επί πληρωμή
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάνθηκε ότι ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην οροσειρά των Δολομιτών ενήργησε νόμιμα όταν αρνήθηκε να σερβίρει νερό βρύσης σε πελάτισσα, απορρίπτοντας την αγωγή της τουρίστριας που ζητούσε αποζημίωση για ηθική και οικονομική βλάβη.
Σύμφωνα με το BBC, η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο του 2019 στο ξενοδοχείο Hotel Sassongher στην περιοχή Κόρβαρα. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε ζητήσει νερό βρύσης στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ωστόσο ο σερβιτόρος της πρόσφερε μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό αξίας 7 ευρώ.
Η τουρίστρια υποστήριξε ότι «το νερό αποτελεί φυσικό πόρο και παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα», θεωρώντας ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της ως καταναλώτριας. Στην προσφυγή της ζήτησε αποζημίωση ύψους 2.700 ευρώ για ηθική βλάβη και οικονομική ζημία, αναφέροντας ότι η παροχή νερού βρύσης αποτελεί βασικό στοιχείο της ξενοδοχειακής εξυπηρέτησης και συγκρίνοντάς το με την ύπαρξη σεντονιών στο κρεβάτι ή σαπουνιού στο μπάνιο.
Ωστόσο, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου απέρριψαν το αίτημά της, κρίνοντας ότι η ιταλική νομοθεσία δεν επιβάλλει στα καταστήματα εστίασης ή στα ξενοδοχεία την υποχρέωση να προσφέρουν νερό βρύσης στους πελάτες.
Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του ξενοδοχείου, Σίλβιο Μπελάρντι, στην εφημερίδα Corriere Alto Adige, το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού βρύσης». Σύμφωνα με την απόφαση, η επιλογή να προσφέρεται ή όχι δωρεάν νερό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε επιχείρησης.
Τα ιταλικά μέσα δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της τουρίστριας ούτε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά της.
