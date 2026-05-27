Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Νέα επίθεση Ερντογάν κατά Νετανιάχου: Ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει
Νέα επίθεση Ερντογάν κατά Νετανιάχου: Ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη Γάζα και την Παλαιστίνη, κάνοντας λόγο για ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου
Επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του για τη Γιορτή των Θυσιών (Εΐντ αλ-Αντχά), που γιορτάζεται σήμερα, έξω από το Μεγάλο Τζαμί Τσάμλιτζα της Κωνσταντινούπολης.
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη Γάζα και την Παλαιστίνη, κάνοντας λόγο για ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου και δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «θα πάρει το μάθημα που του αξίζει».
Μετά τη συμμετοχή του στην προσευχή για τη Γιορτή των Θυσιών, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς τους πιστούς και ευχήθηκε υγεία και ομόνοια στον μουσουλμανικό κόσμο.
«Είθε ο Αλλάχ να μας αξιώσει να φτάσουμε σε πολλές ακόμη γιορτές με υγεία, ευημερία και αγαλλίαση. Είθε η ενότητά μας και η συνοχή μας να είναι αιώνιες. Αυτή η ενότητα και η αλληλεγγύη να συνεχιστούν, αν θέλει ο Θεός, μέχρι την Ημέρα της Κρίσης», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το τέμενος, δήλωσε: «Όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στη Γάζα αποτελούν για εμάς σε αυτή τη γιορτή μια ξεχωριστή στάση και μια ξεχωριστή δοκιμασία. Πιστεύω ότι αυτός ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει απέναντι στους μουσουλμάνους του κόσμου. Ελπίζουμε να δούμε αυτή την αντίδραση το συντομότερο δυνατό και να τη ζήσουμε όλοι μαζί. Περιμένουμε 4 έως 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να το βιώσουν προσωπικά. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και συμπαραστάτης μας. Η Γιορτή των Θυσιών να γίνει αφορμή για την ενότητα του ισλαμικού κόσμου».
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη Γάζα και την Παλαιστίνη, κάνοντας λόγο για ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου και δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «θα πάρει το μάθημα που του αξίζει».
Μετά τη συμμετοχή του στην προσευχή για τη Γιορτή των Θυσιών, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς τους πιστούς και ευχήθηκε υγεία και ομόνοια στον μουσουλμανικό κόσμο.
«Είθε ο Αλλάχ να μας αξιώσει να φτάσουμε σε πολλές ακόμη γιορτές με υγεία, ευημερία και αγαλλίαση. Είθε η ενότητά μας και η συνοχή μας να είναι αιώνιες. Αυτή η ενότητα και η αλληλεγγύη να συνεχιστούν, αν θέλει ο Θεός, μέχρι την Ημέρα της Κρίσης», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
«Ο Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει»
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το τέμενος, δήλωσε: «Όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στη Γάζα αποτελούν για εμάς σε αυτή τη γιορτή μια ξεχωριστή στάση και μια ξεχωριστή δοκιμασία. Πιστεύω ότι αυτός ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει απέναντι στους μουσουλμάνους του κόσμου. Ελπίζουμε να δούμε αυτή την αντίδραση το συντομότερο δυνατό και να τη ζήσουμε όλοι μαζί. Περιμένουμε 4 έως 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να το βιώσουν προσωπικά. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και συμπαραστάτης μας. Η Γιορτή των Θυσιών να γίνει αφορμή για την ενότητα του ισλαμικού κόσμου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα