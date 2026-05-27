ΠΟΥ: Στα 13 τα κρούσματα χανταϊού μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ξεσπάσματος του ιού αυξήθηκε σε 13, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
«Η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 13», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς σε ανάρτηση στο Χ.
Μεταξύ αυτών τρεις έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.
«Η κατάσταση παραμένει σταθερή. Οι επιβάτες που ασθένησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ άλλοι παραμένουν σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.
Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταδίδονται από τρωκτικά, μπορεί να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν 10.000 έως 100.000 περιστατικά μεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, μέλη του πληρώματος και του ιατρικού προσωπικού αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκε εστία του ιού.
#Hantavirus update:— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026
- Spain reported a new case among the passengers who are in quarantine, which brings the total number of cases to 13.
- There are no new deaths reported since May 2. The total number of deaths remains three out of 13 reported cases so far.
