Ζωντανοί είναι οι πέντε από τους επτά ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε σπήλαιο στο Λάος
Είχαν πάει εκεί «ψάχνοντας για χρυσό», αλλά οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρα και αποκλείστηκε το σημείο εξόδου τους
Πέντε από τους επτά ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και μία εβδομάδα σε σπήλαιο στο Λάος είναι ζωντανοί, ανακοίνωσαν σήμερα ντόπιοι και Ταϊλανδοί διασώστες.
«Βρήκαμε πέντε ανθρώπους ζωντανούς και ασφαλείς. Ακόμη αναζητούμε δύο ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένωση ομάδων διάσωσης της χώρας.
«Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο», δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Κενγκάς Μπανγκαουόνγκ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.
Οι επτά χωρικοί μπήκαν στις 20 Μαΐου στο σπήλαιο που βρίσκεται στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν, σύμφωνα με το δημόσιο αυτό μέσο ενημέρωσης.
Είχαν πάει εκεί «ψάχνοντας για χρυσό», αλλά οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρα και αποκλείστηκε το σημείο εξόδου τους, διευκρίνισε η ίδια πηγή.
Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τα νερά από το σπήλαιο με τη βοήθεια αντλιών, αλλά τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στην ομάδα των χωρικών.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται 2 Ταϊλανδοί διασώστες και ένας Φινλανδός ειδικός που έχει έδρα στην περιοχή, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει το 2018 στη διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας παιδιών που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, στο Ταμ Λουάνγκ.
Τα αγόρια και ο προπονητής τους κατάφεραν να βγουν από το σπήλαιο ύστερα από 18 μέρες, χάρη σε μια αποστολή κατά την οποία όλος ο κόσμος κρατούσε την ανάσα του, με σχεδόν 10.000 ντόπιους και ξένους εθελοντές να εργάζονται μέρα και νύχτα.
Οι διασώστες στο Λάος απηύθυναν έκκληση το σαββατοκύριακο για να τους υποστηρίξουν συνάδελφοί τους από τη γειτονική Ταϊλάνδη κυρίως για να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο υλικό (αντλίες νερού, γεννήτριες και θερμικές κάμερες) προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί.
