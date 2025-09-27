Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ινδία - Δείτε βίντεο
Η συγκέντρωση διοργανώθηκε στα πλαίσια προεκλογικής συγκέντρωσης του Ινδού ηθοποιού Βίτζεϊ - «Βαθιά λυπηρό», χαρακτήρισε το συμβάν ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι
«Τριάντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 50 νοσηλεύονται», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού, όπου συνέβη το περιστατικό, στο ειδησεογραφικό μέσο Reuters.
STAMPEDE IN TAMIL NADU during TVK Chief Vijay's Rally: 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted.— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) September 27, 2025
Extremely disappointed to hear the news, I don't know why people are so crazy about the leaders in India. From the past few days, I have been monitoring… pic.twitter.com/u368NAZznK
Από την πλευρά του, ο πολιτειακός βουλευτής Σεντίλ Μπαλάτζι δήλωσε στους δημοσιογράφους τοπικών ειδησεογραφικών μέσων ότι 58 άτομα νοσηλεύονται, αφού ποδοπατήθηκαν - ενώ αναφερθείς στη συγκέντρωση, τη χαρακτήρισε ως «πανικό».
Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, ΜΚ Στάλιν, θα επισκεφθεί την περιοχή την Κυριακή.
JUST IN: At least 31 dead, 58 injured after stampede during actor-politician Vijay's rally in India's Tamil Nadu, state lawmaker says.— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 27, 2025
pic.twitter.com/1pgSDMd6Cv
Μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη συνάντηση, που ήταν μέρος της περιοδείας του Βιτζέι στην πολιτεία για το πολιτικό του κόμμα Tamilaga Vettri Kazhagam.
Ο Βιτζέι, ο οποίος είναι γνωστός ηθοποιός και χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα, ίδρυσε ένα πολιτικό κόμμα πέρυσι και ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία αυτό το μήνα, ενόψει των πολιτειακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.
VIDEO | Tamil Nadu: TVK leader Vijay asks cadres to search for missing girl during his campaign in Karur.— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/w5WhPE5a2A
«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ του Ταμίλ Ναντού είναι βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X.
