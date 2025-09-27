Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ινδία - Δείτε βίντεο

Από την πλευρά του, ο

πολιτειακός βουλευτής Σεντίλ Μπαλάτζι δήλωσε στους δημοσιογράφους τοπικών ειδησεογραφικών μέσων ότι 58 άτομα νοσηλεύονται, αφού ποδοπατήθηκαν - ενώ αναφερθείς στη συγκέντρωση, τη χαρακτήρισε ως «πανικό».



Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, ΜΚ Στάλιν, θα επισκεφθεί την περιοχή την Κυριακή.





