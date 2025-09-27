Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Ο βασιλιάς Κάρολος θα επισκεφθεί το Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου
Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχει στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο Bρετανός μονάρχης θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Καμίλα.
Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχει στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια και προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές στο Βατικανό.
Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.
Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον νέο ποντίφικα.
Ο Bρετανός μονάρχης, επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας που αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1534, έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον πάπα Φραγκίσκο, τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β' και τον πάπα Βενέδικτο ΙΣτ'.
