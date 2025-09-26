Είμαστε αντίθετοι στους στόχους υγείας του ΠΟΥ, λέει ο Κένεντι Τζούνιορ - Επικαλείται άμβλωση και «ακραία ιδεολογία φύλου»

Κατά της διακήρυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις χρόνιες ασθένειες ο Αμερικανός υπουργός - Ισχυρίζεται ότι αγνοεί «τα πιο επείγοντα προβλήματα υγείας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια είναι αυτά