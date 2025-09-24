Και επίσημη ανακοίνωση από ΠΟΥ: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη
H ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ισχυρισμούς Τραμπ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια πιθανή σχέση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Προς το παρόν, δεν έχει τεκμηριωθεί καμία συνεπής συσχέτιση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης, τόνισε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη Δευτέρα τον αυτισμό με τη χορήγηση εμβολίων στην παιδική ηλικία και την κατανάλωση του παυσίπονου Tylenol από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θέτοντας στο επίκεντρο της επίσημης αμερικανικής πολιτικής υγείας ισχυρισμούς που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.
Η ανακοίνωση του ΠΟΥ έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής δήλωσης του εκπροσώπου του Οργανισμού, Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενέυη. «Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση», δήλωσε χθες.
«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.
